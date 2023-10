Unicamp aplica provas da 1ª fase neste domingo (29)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realiza amanhã, dia 29 de outubro, a aplicação das provas da 1ª fase referente ao Vestibular 2024. De acordo com os dados da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), são esperados 64.705 candidatos para as provas.

A aplicação acontecerá à tarde, no período das 13h às 18h (horário de Brasília). Segundo o cronograma, o fechamento dos portões de acesso aos locais de prova será às 13h. A Unicamp recomenda que os candidatos cheguem com antecedência mínima de uma hora, às 12h.

A 1ª fase contará com uma Prova de Conhecimentos Gerais composta por 72 (setenta e duas) questões objetivas. A avaliação abarcará conteúdos dos componentes curriculares do Ensino Médio: Língua Portuguesa e Literatura, Matemática, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Física, Química, Biologia e Inglês.

Locais de prova e orientações

Os locais de prova serão em 31 cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital paulista. Além disso, a Unicamp aplicará as provas também em outras cinco capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.

Os candidatos já podem consultar os locais de prova através do site da Comvest. Para conferir onde realizará o exame, o estudante deverá fazer login com o número de CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

De acordo com as orientações da Unicamp, para ter acesso aos locais de prova, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto.



Além disso, para responder a prova, os estudantes deverão levar caneta esferográfica de tinta na cor preta, fabricada em material transparente. A Unicamp permitirá também que os candidatos levem lápis preto e borracha.

De acordo com o cronograma, a previsão é que o resultado da 1ª fase seja divulgado no dia 23 de novembro.

Vestibular 2024: 2ª fase

A aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 3 e 4 de dezembro de 2023. Na 2ª fase, a Unicamp aplicará uma avaliação composta por 30 questões dissertativas, distribuídas em dois dias, sobre as áreas do conhecimento desenvolvidas no Ensino Médio, e uma prova de redação.

Em ambas as fases, para as questões de Língua Portuguesa e Literatura, a Comvest recomenda a leitura das seguintes obras literárias:

“A Tarde”, de Olavo Bilac;

“Olhos d’água”, de Conceição Evaristo;

“Carta de Achamento a el-rei D. Manuel”, de Pero Vaz de Caminha;

“Casa Velha”, de Machado de Assis;

“O Ateneu”, de Raul Pompeia;

“Niketche – uma História de Poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Seminário dos ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

Canções escolhidas, de Cartola;

“Alice no país das maravilhas”, de Lewis Carrol.

Habilidades específicas

Conforme estabelecido no edital, a Unicamp aplicou também as Provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música nos meses de setembro e outubro.

Para os demais cursos que exigem provas específicas, que são Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, a aplicação dos testes acontecerá entre os dias 7 e 9 de dezembro de 2023.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, ao todo, a Unicamp está ofertando 2.540 vagas através do Vestibular 2024. As oportunidades visam o ingresso de novos alunos no primeiro semestre de 2024. No total, 64.705 candidatos se inscreveram para participar do Vestibular 2024.

O edital estabelece ainda que a Unicamp reserva parte das vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, para estudantes de baixa renda, pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada, será publicado em 29 de janeiro de 2024.

Acesse o edital do Vestibular 2024 para mais detalhes.

