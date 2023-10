Unicamp divulga cronograma da seleção

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou, por meio da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), o edital de abertura referente ao processo seletivo Vagas Olímpicas 2024. Além de apresentar as principais datas, o edital apresenta também as regras e procedimentos da seleção.

Esse processo seletivo consiste na modalidade de ingresso da Unicamp na qual o estudante concorre às vagas ofertadas em cursos de graduação, com o seu desempenho (medalha) em competições científicas.

De acordo com o edital, estão sendo oferecidas cerca de 129 vagas, em 35 opções de cursos. Veja a seguir as principais datas e como participar do processo de seleção!

Período de inscrição

Conforme indicado no cronograma, a Unicamp receberá as inscrições para a seleção no período de 1º de dezembro de 2023 até as 17h de 10 de janeiro de 2024 (horário oficial de Brasília). Como acontece tradicionalmente, as inscrições serão recebidas exclusivamente de forma virtual.

Desse modo, os candidatos deverão acessar o site da Comvest dentro do período informado e preencher o formulário eletrônico de inscrição. No momento da inscrição, além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato, os estudantes deverão escolher até duas opções de curso (em 1ª e 2ª opção).

Além disso, o candidato deverá, no ato de inscrição, anexar os documentos comprobatórios

de sua premiação em olimpíadas ou outras competições de conhecimento. Será possível enviar até, no máximo, 2 documentos comprobatórios de premiação e/ou participação em olimpíada ou outra competição de conhecimento, ou seja, um para cada opção de curso, conforme os artigos 4º e 5º.

As inscrições são gratuitas, de modo que, para se inscrever, basta preencher o formulário e enviar os documentos.



Quem pode participar?

Podem se inscrever estudantes de escolas públicas e privadas, que sejam medalhistas ou tenham um ótimo desempenho em competições de conhecimento do ensino médio, que estarão relacionadas no Edital do processo

As modalidades e respectivas pontuações exigidas pelos cursos, em cada competição, estarão na página da Comvest. De acordo com o edital, a Unicamp aceitará os desempenhos das competições realizadas nos dois anos anteriores ao início do curso de graduação.

Processo de classificação

Para fins de classificação dos candidatos, a Comvest estabelece um quadro de pontos por tipo de competição e de acordo com a área do curso.

A Unicamp vai considerar a participação e o recebimento de medalhas (bronze, prata e ouro) em olimpíadas de escola pública, em olimpíadas brasileiras, ibero-americanas e internacionais.

O edital estabelece ainda que a prioridade será dada aos candidatos que selecionarem o curso de sua preferência como 1ª opção. Caso haja vagas remanescentes, a Unicamp poderá convocar os estudantes que optaram pelo curso em 2ª opção.

Vagas e resultados

Ainda de acordo com o edital, ao todo, a Unicamp está ofertando 129 vagas. As oportunidades estão distribuídas em 35 opções de cursos de graduação. As vagas são exclusivamente para o primeiro semestre letivo de 2024.

O cronograma não apresenta a data de publicação do resultado final, mas a Unicamp prevê divulgar o resultado e realizar as chamadas para o preenchimento das vagas em fevereiro de 2024. Nesta edição, as matrículas serão recebidas de forma virtual.

Outras formas de ingresso na Unicamp

Além desse processo seletivo, a Unicamp oferta outras modalidade de ingresso em seus cursos de graduação. Desse modo, há o Vestibular 2024, com a tradicional aplicação de provas em duas fases e também a seleção Enem Unicamp, que usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio para fins de classificação.

Acesse o edital na íntegra e confira mais informações.

