Unicentro divulga ensalamento do Vestibular de Medicina 2024

A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) é uma instituição de ensino superior pública que possui com sede principal na cidade de Guarapuava, estado do Paraná.

O calendário da próxima edição do processo seletivo da Unicentro já foi divulgado, mas os candidatos devem ficar atentos. Neste domingo, 01 de outubro, a instituição divulgou o ensalamento referente à aplicação das provas do Vestibular 2024.

Assim, para que você possa entender como consultar os locais de prova e quais são as próximas etapas da seleção, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Unicentro. Confira!

Vestibular Unicentro 2024: ensalamento é divulgado neste domingo (01)

Neste domingo, conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, a Unicentro divulgou o ensalamento referente às provas previstas pelo Vestibular 2024 da instituição.

Os locais de prova de todos os candidatos já podem ser consultados diretamente no site da Unicentro. O ensalamento foi divulgado em documento PDF e não é preciso realizar login ou cadastro no site para visualizar os locais de aplicação dos exames.

No ensalamento, os participantes poderão visualizar o local para realização das provas, a cidade e também a sala.

Ficou com alguma dúvida sobre o ensalamento do Vestibular 2024? Acesse o Manual do Candidato da Unicentro para consultar mais informações.

Vestibular Unicentro 2024: provas serão aplicadas em outubro



A Unicentro prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos inscritos no Vestibular 2024. O exame será realizado no dia 15 de outubro, das 14h às 19h.

Porém, é importante ressaltar que os participantes não irão fazer as mesmas provas, já que a divisão dos exames acontece de acordo com o curso pretendido. Os cursos serão divididos em grupos e cada estudante irá fazer provas de cinco disciplinas com nove questões cada conforme o próprio grupo.

As provas de Redação, Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira Moderna (inglês ou espanhol), porém, deverão ser realizadas por todos os candidatos, independentemente do curso escolhido. A prova de Língua Portuguesa e Literatura será formada por dez questões de múltipla escolha e a prova de Língua Estrangeira irá conter cinco questões objetivas. Ao todo, as provas serão compostas por 60 questões, sendo 15 perguntas gerais e 45 específicas.

Por fim, as provas de Arte, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia serão realizadas ou não pelos candidatos de acordo com o curso escolhido pelo mesmo.

Vestibular Unicentro 2024: oferta de vagas

Através do Vestibular 2024, a Unicentro está oferecendo 1.326 vagas para 36 cursos de graduação ministrados pela instituição. Todos os candidatos irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Dentre os cursos disponíveis, podemos destacar o curso de graduação em Medicina, para o qual foram destinadas 32 vagas.

A lista completa com o número de vagas e os cursos disponíveis está disponível no Manual do Candidato da Unicentro.

Vestibular Unicentro 2024: livros obrigatórios

A Unicentro separou uma lista com livros obrigatórios para o Vestibular 2024. Confira quais foram as obras escolhidas:

Auto da Compadecida de Ariano Suassuna;

Melhores Poemas, de Cecília Meireles;

Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade;

Sonetos, de Luís Vaz Camões;

A Paixão Segundo G.H., de Clarice Lispector;

Suíte Tóqui, de Giovana Madalosso;

A Falência , de Júlia Lopes de Almeida;

Niketche: uma história de poligamia, de Paulina Chiziane;

Morte e Vida Severina, de João de Cabral de Melo Neto;

Sagarana , de João Guimarães Rosa;

Seminário dos Ratos, de Lygia Fagundes Telles;

Histórias que os Jornais Não Contam”, de Moacyr Scliar;

Chove Sobre Minha Infância, de Miguel Sanches Neto.

A comissão organizadora do Vestibular 2024 da Unicentro não indicou nenhuma edição específica das obras para os candidatos. Assim, é importante optar por uma edição completa que contenha uma boa introdução e comentários eficientes ao longo do texto. Uma boa edição de um livro pode facilitar o seu estudo e a sua compreensão da obra.