Unicentro divulga gabaritos preliminares do Vestibular 2024

A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) divulgou os gabaritos preliminares das provas objetivas do Vestibular 2024. Desse modo, os candidatos já podem conferir os cadernos de prova e os gabaritos por meio do site da Unicentro.

Como os gabaritos são preliminares, os interessados em contestar alguma questão do caderno de provas ou o gabarito podem interpor recursos. Conforme as orientações da universidade, os recursos devem ser interpostos on-line, por meio da Área do Candidato, no site da Unicentro.

A Unicentro publicará o gabarito definitivo após a análise dos recursos interpostos pelos candidatos.

Vestibular Unicentro 2024

Para fins de classificação dos candidatos, a Unicentro aplicou as provas do Vestibular 2024 no último domingo, dia 15 de outubro. A aplicação aconteceu no período da tarde, com cinco horas de duração.

Apesar das intensas chuvas que assolam o estado do Paraná, as provas foram aplicadas nas 8 cidades previstas: Guarapuava, Cascavel, Chopinzinho, Irati, Coronel Vivida, Londrina, Pitanga e Prudentópolis.

De acordo com a universidade, o Vestibular 2024 registrou uma taxa de abstenção de 7,93%. Essa é o menor número de abstenção dos últimos processos seletivos da Unicentro.

Conforme definido previamente no edital, a Unicentro aplicou uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Desse modo, ao todo, os candidatos responderam a 60 questões objetivas e a uma prova de redação em Língua Portuguesa. Dentre as questões objetivas, 15 foram gerais (comum a todos os candidatos) e 45 específicas.



A composição das provas varia de acordo com o grupo de curso, sendo que cada grupo de curso realizará provas de cinco disciplinas, compostas de nove questões cada uma. A questões abarcaram assuntos sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), Arte, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia.

Lista de obras literárias

Para as questões de Literatura, da prova de Língua Portuguesa do Vestibular 2024, a Unicentro recomendou a leitura das seguintes obras:

“Melhores Poemas”, de Cecília Meireles;

“Alguma Poesia”, de Carlos Drummond de Andrade;

Soneto de Camões, de Luís Vaz Camões;

“A Falência”, de Júlia Lopes de Almeida;

“A Paixão Segundo G.H.”, de Clarice Lispector;

“Suíte Tóqui”, de Giovana Madalosso;

“Niketche: uma história de poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Morte e Vida Severina”, de João de Cabral de Melo Neto;

“Chove Sobre Minha Infância”, de Miguel Sanches Neto;

“Sagarana”, de João Guimarães Rosa;

“Seminário dos Ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

“Histórias que os Jornais Não Contam”, de Moacyr Scliar; e

“Auto da Compadecida” de Ariano Suassuna.

Oferta de vagas

De acordo com o Manual do Candidato, ao todo, a universidade está ofertando 1.326 (mil trezentas e vinte e seis) vagas para diferentes cursos de graduação, ofertados de forma presencial nas cidades Santa Cruz, Cedeteg, Irati, Chopinzinho, Pitanga, Prudentópolis e Coronel Vivida.

As oportunidades visam o ingresso de novos alunos exclusivamente no primeiro semestre letivo de 2024. Parte das vagas ofertadas estão reservadas de acordo com as políticas de ações afirmativas da Unicentro.

Desse modo, há vagas exclusivas para o ingresso de estudantes egressos de escolas da rede pública de ensino, havendo oportunidades para pessoas de baixa renda, para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultados

De acordo com o edital, a publicação do resultado final do Vestibular 2024, com a lista de aprovados em 1ª chamada, acontecerá até o dia 1º de dezembro de 2023.

Na mesma data, a Unicentro divulgará as orientações para as matrículas. Entre os documentos necessários para o registro acadêmico, a universidade solicita o certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo Histórico escolar.

Acesse o Manual do Candidato para mais informações.

