Unicentro realiza provas neste domingo (15)

A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) é uma instituição de ensino superior que possui a sua sede principal na cidade de Guarapuava, estado do Paraná.

Segundo o calendário oficial da próxima edição do processo seletivo da instituição, as provas do Vestibular 2024 da Unicentro serão aplicadas neste domingo, 15 de outubro.

Dessa forma, para que você entenda como a prova irá funcionar e quais são as próximas etapas da seleção, o artigo de hoje trouxe um resumo com todas as principais informações sobre o Vestibular 2024 da Unicentro. Confira!

Vestibular Unicentro 2024: funcionamento das provas

A Unicentro irá aplicar as provas do Vestibular 2024 de forma presencial neste domingo, dia 15 de outubro.

Porém, é importante destacar que os estudantes não irão fazer as mesmas provas, já que a divisão dos exames acontece de acordo com o curso de graduação indicado pelo participante durante a inscrição no Vestibular 2024. Cada um dos grupos de curso irá fazer provas de cinco disciplinas com nove questões cada.

As provas de Redação, Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira Moderna (inglês ou espanhol), porém, deverão ser realizadas por todos os candidatos, independentemente do curso escolhido. A prova de Língua Portuguesa e Literatura será formada por dez questões de múltipla escolha e a prova de Língua Estrangeira irá conter cinco questões objetivas. Ao todo, as provas serão compostas por 60 questões, sendo 15 perguntas gerais e 45 específicas.

Por fim, as provas de Arte, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia serão realizadas ou não pelos candidatos de acordo com o curso escolhido pelo mesmo.



Ficou com alguma dúvida sobre a realização das provas? Acesse o Manual do Candidato do Vestibular 2024 da Unicentro e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular Unicentro 2024: ensalamento já foi divulgado

O ensalamento referente à aplicação das provas do Vestibular 2024 já foi divulgado pela Unicentro. Dessa forma, os candidatos podem consultar os locais de prova no site da Unicentro.

É importante destacar que não é preciso realizar login ou cadastro no site para visualizar os locais de aplicação dos exames, uma vez que o ensalamento foi divulgado em formato PDF. No documento, os participantes poderão visualizar o local para realização das provas, a cidade e também a sala.

Vestibular Unicentro 2024: orientações para a prova

A Unicentro publicou uma série de orientações para a prova em seu site oficial. O objetivo é ajudar os candidatos com informações essenciais sobre o funcionamento dos exames.

As provas terão duração total de cinco horas. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 13h e fechados às 14h. Não será permitida a entrada de nenhum candidato após esse horário.

Além disso, é importante destacar que em hipótese alguma será permitida a entrada em sala de provas de qualquer participante sem o documento oficial de identificação com foto.

Por fim, a Unicentro afirma que é permitido o consumo de alimentos e líquido desde que eles estejam acondicionados em embalagem transparente e examinados pelos fiscais aplicadores.

Vestibular Unicentro 2024: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular, a Unicentro está oferecendo 1.326 vagas para 36 cursos de graduação diferentes ministrados pela instituição. Dentre todos os cursos, podemos destacar o curso de Medicina, para o qual foram destinadas 32 vagas.

Os candidatos podem conferir a relação entre o número de vagas e os cursos disponíveis no Manual do Candidato do processo seletivo.

Vestibular Unicentro 2024: leituras obrigatórias

A Unicentro separou uma lista com obras literárias que todos os candidatos deveriam ler para a prova. Veja quais foram os livros selecionados:

Auto da Compadecida de Ariano Suassuna;

Melhores Poemas, de Cecília Meireles;

Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade;

Sonetos, de Luís Vaz Camões;

A Paixão Segundo G.H., de Clarice Lispector;

Suíte Tóqui, de Giovana Madalosso;

A Falência , de Júlia Lopes de Almeida;

Niketche: uma história de poligamia, de Paulina Chiziane;

Morte e Vida Severina, de João de Cabral de Melo Neto;

Sagarana , de João Guimarães Rosa;

Seminário dos Ratos, de Lygia Fagundes Telles;

Histórias que os Jornais Não Contam”, de Moacyr Scliar;

Chove Sobre Minha Infância, de Miguel Sanches Neto.