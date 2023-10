UniCEUB abre inscrições para o Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) abriu nesta segunda-feira, dia 9 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2024. De acordo com o cronograma, a instituição receberá as inscrições até 23h59 do dia 12 de dezembro (horário de Brasília).

O processo seletivo tem como objetivo selecionar novos alunos para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. As oportunidades são exclusivamente para o curso de Medicina (período integral).

Somente estudantes que possuem o Ensino Médio completo ou que estão em vias de concluir essa etapa de ensino poderão participar do processo seletivo. Confira a seguir como se inscrever e como será o a seleção dos candidatos!

Como se inscrever?

Conforme definido no edital, o UniCEUB receberá as inscrições exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site da Vunesp, Fundação responsável por organizar e aplicar o Vestibular de Medicina 2024, e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) dentro do prazo estabelecido.

Vestibular de Medicina: Provas

Para fins de classificação dos inscritos, a Vunesp aplicará provas compostas a partir das diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.



De acordo com o cronograma, as provas serão aplicadas no dia 14 de janeiro de 2024. A aplicação acontecerá no período tarde, no campus do UniCENTRO. Além de uma prova objetiva, os candidatos responderão a uma prova de redação.

A Prova de Conhecimentos Gerais contará com 54 (cinquenta e quatro) questões objetivas de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática. O edital indica ainda que a prova objetiva poderá conter questões interdisciplinares.

Já a Prova de redação em Língua Portuguesa exige que o candidato produza um texto dissertativo-argumentativo (em prosa), coerente, coeso (bem articulado) e de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema proposto.





No dia de aplicação das provas, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência. Além de apresentar documento oficial de identificação com foto, o estudante deverá levar caneta esferográfica fabricada em material transparente.

Oferta de vagas

Através do Vestibular de Medicina 2024 o UniCEUB está ofertando 75 (setenta e cinco) vagas. As vagas disponíveis são para o Campus Asa Norte, em Brasília. Conforme o edital, a duração máxima do curso é de doze semestres.

O gabarito preliminar da prova objetiva será publicado no dia 15 de janeiro e caberá a interposição de recursos através do site da Vunesp.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final, com a 1ª lista de classificados no Processo Seletivo Vestibular, está prevista para o dia 29 de janeiro de 2024. Os convocados deverão realizar as matrículas em fevereiro. Segundo o edital, para o preenchimento das vagas, o UniCEUB poderá realizar até três convocações.

Matrículas

Os convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula dentro do prazo estabelecido. Segundo o edital, para realizar o registro institucional e acadêmico, o UniCEUB solicita a entrega dos seguintes documentos:

a) cópia autenticada de certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (declaração de conclusão) e respectivo histórico escolar;

b) cópia autenticada de documento oficial de identidade;

c) cópia autenticada de título de eleitor;

d) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) prova de que está em dia com as obrigações militares, no caso dos candidatos do sexo masculino;

f) cópia autenticada de certidão de nascimento ou casamento;

g) uma foto 3x4cm colorida e recente.

Acesse o edital do Vestibular na íntegra para mais informações.

