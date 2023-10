UNICID aplica provas do Vestibular de Medicina 2024 neste sábado (28)

A Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de São Paulo/SP.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada, mas o seu maior destaque é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos.

A próxima edição do processo seletivo já está em andamento e os candidatos inscritos devem ficar atentos: as provas do Vestibular de Medicina 2024 da UNICID serão aplicadas neste sábado, 28 de outubro.

Dessa forma, para que você entenda como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNICID. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UNICID: provas serão realizadas neste sábado (28)

Conforme indicado no edital do processo seletivo, o Vestibular de Medicina 2024 da UNICID prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos inscritos. A prova será realizada neste sábado, dia 28 de outubro, das 14h às 18h.

Os candidatos poderão fazer a prova de forma presencial no campus de Pinheiros da UNICID, em São Paulo/SP. O exame irá conter 45 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre assuntos variados estudados ao longo do ensino médio.

As questões serão distribuídas da seguinte maneira:

10 questões de Biologia.

9 questões de Química;

5 questões de Língua Portuguesa e Literatura;

5 questões de Matemática;

4 questões de História;

4 questões de Geografia;

5 questões de Física;

4 questões de Língua Estrangeira (Inglês).



Você também pode gostar:

Além disso, os participantes também deverão escrever um texto argumentativo-argumentativo com base no tema proposto pela prova de redação do Vestibular de Medicina da UNICID. É importante destacar que os textos de apoio deverão ser levados em consideração durante o processo de composição do texto.

Cada candidato poderá alcançar uma nota máxima de 100 pontos no processo seletivo. A pontuação final dos participantes será calculada por meio da soma das notas obtidas na prova objetiva e na redação.

Ainda está com alguma dúvida sobre as provas? Acesse edital do Vestibular de Medicina da UNICID e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina UNICID: orientações para a prova

A UNICID divulgou informações muito importantes para todos os candidatos que irão realizar as provas do Vestibular de Medicina 2024 neste sábado (28).

Em primeiro lugar, devemos destacar que todos os participantes deverão chegar no local de prova com ao menos 1h30 de antecedência em relação ao horário estabelecido para o início das provas. Os portões serão abertos às 13h e fechados às 13h50. Não será permitido o acesso de nenhum candidato após o horário estabelecido.

Somente será permitido o ingresso de participantes munidos de documento de identidade original com foto. Não serão aceitas cópias.

Além disso, os candidatos também deverão levar uma caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente. Os estudantes não poderão usar lapiseira, régua, corretivos, marca-texto ou canetas que não sejam de material transparente.

Vestibular de Medicina UNICID: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UNICID está oferecendo 196 vagas para o curso de Medicina oferecido na unidade principal da instituição, na cidade de São Paulo.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina UNICID: gabaritos e resultados

O gabarito das questões objetivas será divulgado pela UNICID no dia 30 de outubro, partir das 10h. O documento estará disponível no site da instituição.

A lista de classificação geral do Vestibular de Medicina 2024, por sua vez, será divulgada pela UNICID no mês de novembro. Os participantes aprovados no processo seletivo deverão realizar os procedimentos de matrícula em primeira chamada entre os dias 06 e 17 de novembro.

A UNICID também irá publicar uma segunda chamada de candidatos aprovados no processo seletivo. Os participantes convocados poderão realizar a matrícula entre os dias 20 e 23 de novembro.