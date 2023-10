Unidades de saúde de Penedo realizam Dia D do Outubro Rosa

Nos dias 17 e 18, as unidades de saúde de Penedo realizaram ações alusivas ao Outubro Rosa. Durante o Dia D, os 20 postos de saúde, o Centro de Diagnóstico e o Centro de Saúde da Mulher levaram informações para as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero.

Os PSFs realizaram educação em saúde, testes rápidos, consultas com médicos e enfermeiras, vacinação, além da realização de citologia em mulheres de 25 a 64 anos e a solicitação de mamografia.

Já no Centro de Diagnóstico continuará, durante todo o mês, realizando mamografia, sem encaminhamento do posto de saúde, em mulheres de 50 a 69 anos. Basta apresentar RG, CPF, Cartão SUS e o comprovante de residência.

“Na atenção primária, o nosso trabalho não consiste apenas em tratar as doenças, mas também na promoção em saúde. Então, somos capazes de prevenir e diagnosticar precocemente o câncer de mama. E esse trabalho é o ano todo. Se tiver algum diagnóstico positivo, encaminhamos essa paciente para atenção secundária e, depois, continuamos acompanhando-a com o especialista até o final do tratamento”, explica a Dra. Edna Ramon Garcia.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) vai finalizar o mês realizando o “Dia D Noturno” no dia 31, quando algumas unidades básicas e o Centro de Diagnóstico funcionarão até às 22h para atender pacientes que não podem ir durante o dia.

A Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça, ressaltou que todas as unidades, seja PSF, Centro de Saúde da Mulher ou Centro de Diagnóstico, fazem promoção à saúde durante todo o ano, mas o mês de Outubro é usado para enfatizar esse trabalho de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer do colo do útero.

“A gente vem realizando uma campanha linda com os profissionais que atuam diretamente com a população no dia a dia, e com os especialistas, como ginecologistas e mastologistas dando palestras e passando informações para a população. Temos toda rede para dar um diagnóstico preciso para as pacientes durante o ano todo no nosso Centro de Diagnóstico. Especialmente neste mês, o Centro está realizando mutirões para que todas as mulheres que precisam fazer mamografias e ultrassonografias mamárias realizem o exame ainda este mês”, disse Waninna.

O sintoma do câncer de mama mais fácil de ser percebido é um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A pela da mama pode ficar parecida com uma casca de laranja; também podem aparecer pequenos caroços embaixo do braço. Caso a mulher observe alguma alteração deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo de sua residência.

“Boa parte dos casos de câncer não apresentam dor, por isso precisamos fazer os exames de rotina e o autoexame da mama. O importante é conseguir o diagnóstico precoce. Sentiu alguma dor ou sentiu algum nódulo, procure fazer a mamografia. Às vezes o câncer não apresenta nódulo ou outro aspecto associado a ele, por isso a mamografia é importante para conseguir identificar a doença”, esclarece o mastologista José Pereira Venâncio.

Texto e fotos Gabriela Flores/jornalista SEMS