UNIDEP encerra inscrições neste sábado (07)

O Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP) é uma instituição de ensino superior privada com sede em Pato Branco, estado do Paraná.

A UNIDEP oferece diversos cursos de graduação, mas seu grande destaque é o curso de Medicina, muito ambicionado por vestibulandos de todo o país.

Os estudantes que quiserem participar da próxima edição do Vestibular de Medicina da UNIDEP devem ficar atentos: o período de inscrições termina neste sábado, 07 de outubro.

Dessa forma, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNIDEP. Confira!

Vestibular de Medicina UNIDEP: inscrições são encerradas neste sábado (07)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, as inscrições para o Vestibular de Medicina do UNIDEP terminam no mês de outubro.

Os estudantes poderão participar do Vestibular de Medicina 2024 da UNIDEP por meio de duas modalidades: uso da nota do ENEM e vestibular online. O prazo de inscrições para a modalidade ENEM termina neste sábado, 07 de outubro.

As inscrições poderão ser feitas somente de forma virtual através do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da Ayfa Educação, responsável pela organização do vestibular da UNIDEP.

Os candidatos que, por sua vez, preferirem participar do processo seletivo através da modalidade “vestibular online” poderão se inscrever até o dia 14 de outubro.



Você também pode gostar:

Ainda está com alguma dúvida sobre os procedimentos de inscrição? Então consulte o edital do Vestibular de Medicina 2024 da UNIDEP para mais informações.

Vestibular de Medicina UNIDEP: taxa de inscrição

Todos os candidatos precisarão pagar uma taxa de inscrição de R$ 350,00 para participar do processo seletivo da UNIDEP. O valor é o mesmo para as duas modalidades e o pagamento poderá ser feito somente via boleto bancário.

Além disso, os participantes que quiserem participar das duas modalidades do Vestibular de Medicina ao mesmo tempo deverão pagar dois boletos de inscrição.

Por fim, os estudantes deverão aguardar a divulgação da lista de inscrições homologadas, que irá acontecer de forma online no dia 10 de outubro para a modalidade “nota do ENEM” e no dia 18 de outubro para o “vestibular online”.

Vestibular de Medicina UNIDEP: nota do ENEM

Como mencionado, os estudantes poderão participar do Vestibular de Medicina da UNIDEP sem realizar nenhum tipo de prova. Nesse caso, será preciso apresentar a nota obtida no ENEM entre os anos de 2015 e 2002.

Para comprovar a próprio pontuação, os estudantes deverão enviar o boletim de desempenho do ENEM, documento que pode ser obtido no site do Inep.

Mas, os estudantes que obtiveram nota zero na prova de redação do ENEM ou média inferior a 450 pontos no exame não poderão participar do processo seletivo através dessa modalidade.

Vestibular de Medicina UNIDEP: vestibular online

Também será possível participar do Vestibular de Medicina da UNIDEP através do“vestibular online”. A prova será aplicada de forma remota no dia 22 de outubro.

O exame será formado por 64 questões objetivas (de múltipla escolha) e por uma prova de redação. O gabarito será enviado ao email dos candidatos no dia 22 de outubro, após a aplicação das provas.

Vestibular de Medicina UNIDEP: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UNIDEP está oferecendo 46 vagas para o curso de Medicina. Do total de vagas, 20 serão destinadas ao processo seletivo via ENEM e 26 para a modalidade “vestibular online”.

Todos os participantes aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Vestibular de Medicina UNIDEP: resultado final

Para os candidatos que optaram pela modalidade “nota do ENEM”, o resultado final do Vestibular de Medicina será liberado no dia 14 de outubro.

O resultado preliminar da modalidade “vestibular online”, por sua vez, será divulgado no dia 24 de outubro e os participantes poderão enviar recursos até às 14h do dia 25 de outubro. Por fim, o resultado definitivo do Vestibular de Medicina da UNIDEP será divulgado no dia 26 de outubro.