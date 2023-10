UniEduK aplica provas do Vestibular de Medicina 2024 neste sábado (21)

O Grupo UniEduK é um grupo educacional composto pelas instituições UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna), UniMAX (Centro Universitário Max Planck) e FAAGROH (Faculdade de Agronegócios de Holambra).

A edição 2024 do processo seletivo da UniEduK para o curso de Medicina já está em andamento e todos os candidatos inscritos devem ficar atentos: as provas serão aplicadas neste sábado, dia 21 de outubro.

Dessa maneira, para que você entenda como a prova irá funcionar e quais devem ser os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UniEduK. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina 2024 UniEduK: provas serão realizadas neste sábado (21)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, o Vestibular de Medicina 2024 da UniEduK prevê a aplicação de uma prova remota para todos os candidatos inscritos. A prova será aplicada neste sábado, dia 21 de outubro, das 09h às 13h.

O exame irá contar com 40 questões de múltipla escolha (objetivas) valendo 1 ponto cada. As perguntas objetivas serão distribuídas da seguinte forma:

10 questões de Química;

10 questões de Biologia;

5 questões de Matemática;

5 questões de Conhecimentos Gerais;

10 questões de Interpretação de Texto.

Além das questões objetivas, os candidatos também deverão escrever uma redação com base no tema proposto pela banca examinadora na prova. A prova de redação será avaliada na escala de 0 a 10 pontos segundo os critérios indicados no edital do Vestibular de Medicina 2024 da UniEduK.

A pontuação final de cada participante no processo seletivo prova será calculada por meio da soma das notas obtidas na prova de questões objetivas e de redação, sendo a nota máxima possível de 50 pontos.



É importante destacar que todos os candidatos deveriam ter agendado uma data no site da UniEduK para realizar um pré-teste obrigatório da plataforma virtual de realização do exame entre os dias 22 de setembro e 20 de outubro.

Ficou com alguma dúvida sobre o funcionamento das provas? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da UniEduK e consulte mais informações.

Vestibular de Medicina 2024 UniEduK: orientações para a prova

A UniEduK forneceu orientações valiosas para os candidatos que irão participar do processo seletivo neste sábado (21). Segundo as informações presentes no edital, a prova terá duração total de 4h e a permanência mínima é de 1h. Além disso, é necessario que todos os participantes estejam logados no sistema com ao menos 1h30 de antecedência em relação ao horário de prova.

Os candidatos deverão ter em mãos o documento de identidade oficial com foto utilizado no ato da inscrição no processo seletivo.

Por fim, os participantes podem encontrar a lista completa de materiais necessários para a prova no próprio edital do processo seletivo.

Vestibular de Medicina 2024 UniEduK: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UniEduK irá oferecer 160 vagas para o curso de graduação em Medicina ministrados pela UniFAJ e pela UniMAX. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

80 vagas para a UniFAJ;

80 vagas para a UniMAX.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo da UniEduK irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina 2024 UniEduK: resultados

Ainda segundo o calendário oficial, os resultados finais do Vestibular de Medicina 2024 da UniEduK serão publicados no dia 25 de outubro, a partir das 18h. Os candidatos poderão consultar o resultado no site de cada uma das instituições participantes do processo seletivo (UniFAJ e UniMAX). Não serão aceitos recursos quanto aos resultados do Vestibular 2024.

Por fim, todos os candidatos aprovados no Vestibular de Medicina deverão realizar os procedimentos de matrícula na instituição de ensino escolhida entre os dias 26 e 31 de outubro. A matrícula poderá ser feita de forma online ou presencial.