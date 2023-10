UNIFASE encerra inscrições para o Vestibular de Medicina 2024

A Faculdade de Medicina de Petrópolis (UNIFASE) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro.

A UNIFASE possui uma oferta de cursos muito variada, mas o seu maior destaque é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todo o Brasil.

As inscrições para a próxima edição do processo seletivo ainda estão abertas, mas os candidatos devem ficar atentos: o prazo termina nesta terça-feira, 10 de outubro.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNIFASE. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UNIFASE: inscrições terminam nesta terça (10)

Conforme indicado pelo calendário oficial do processo seletivo, as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da UNIFASE serão encerradas nesta terça-feira, dia 10 de outubro.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da Econrio, responsável pela realização do processo seletivo da UNIFASE. Para dar início ao processo de inscrição, os candidatos deverão se cadastrar na plataforma ou realizar login com número de CPF e senha.

No momento da inscrição, os candidatos deverão indicar uma modalidade de participação no processo seletivo. Nesta edição, a UNIFASE está oferecendo duas modalidades diferentes: vestibular e uso da nota do ENEM. Serão aceitas as pontuações obtidas no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) entre os anos de 2021 e 2022.



Os candidatos que optarem pela modalidade “ENEM” deverão manifestar interesse nesta modalidade ao realizar sua inscrição. Porém, o procedimento poderia ser feito até o dia 14 de setembro. Os participantes dessa modalidade precisaram enviar o Boletim de Desempenho com registro de notas do ENEM, documento que pode ser encontrado na Página do Participante do Inep, até o dia 15 de setembro.

Ainda está com alguma dúvida sobre o procedimento de inscrição? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da UNIFASE e confira mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina UNIFASE: taxa de inscrição

Para participar desta edição do Vestibular de Medicina da UNIFASE, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 400,00. O pagamento poderá ser efetuado via PIX, cartão de crédito ou boleto bancário até esta quarta-feira, dia 11 de outubro.

Vestibular de Medicina UNIFASE: funcionamento das provas

A UNIFASE irá realizar uma prova presencial para os candidatos que optaram pela modalidade “vestibular”. O exame irá acontecer no dia 22 de outubro, a partir das 9h.

A prova será composta 60 questões de múltipla escolha (objetivas), divididas da seguinte forma:

14 questões de Linguagens;

6 questões de Matemática;

30 questões de Ciências da Natureza;

10 questões de Ciências Humanas.

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação com base no tema proposto pela banca examinadora.

Vestibular de Medicina UNIFASE: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UNIFASE está oferecendo 75 vagas. As vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

Modalidade “vestibular”: 38 vagas ;

Modalidade “ENEM”: 37 vagas.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Vestibular de Medicina UNIFASE: gabaritos e resultados

O resultado final dos candidatos aprovados no Vestibular de Medicina da UNIFASE através da modalidade “ENEM” foi divulgado no dia 22 de setembro.

Para a modalidade “vestibular”, o gabarito da prova será liberado no dia 22 de outubro. Os estudantes poderão enviar recursos quanto ao gabarito até o dia 23 de outubro.

Os participantes poderão consultar o próprio desempenho no vestibular a partir do dia 26 de outubro. Por fim, a classificação dos candidatos aprovados no Vestibular de Medicina da UNIFASE será divulgada em 01 de novembro.

Todos os documentos divulgados pela UNIFASE estarão disponíveis no site da Econrio