Unifenas encerra inscrições nesta segunda (16)

A Universidade José do Rosário Vellano (Unifenas) é uma instituição de ensino superior e privada que possui a sua sede principal na cidade de Alfenas, Minas Gerais.

A Unifenas oferece diferentes cursos de graduação, mas o seu maior destaque é Medicina, ambicionado por estudantes de todas as partes do país.

As inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da Unifenas ainda estão abertas, mas os candidatos devem ficar atentos: o prazo termina nesta segunda-feira, 16 de outubro.

Assim, para que você ainda consiga se inscrever, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Unifenas. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unifenas 2024: inscrições terminam nesta segunda-feira (16)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, o período de inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da Unifenas termina nesta segunda-feira, dia 16 de outubro.

Todos os candidatos poderão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível no site do Vestibular da Unifenas.

Ainda está com alguma dúvida sobre os procedimentos de inscrição? Acesse o edital do Vestibular da Unifenas e confira mais informações sobre o processo seletivo.



Você também pode gostar:

Vestibular de Medicina Unifenas 2024: taxa de inscrição

Será necessário pagar uma taxa de inscrição para participar do Vestibular de Medicina da Unifenas. O pagamento deverá ser efetuado até esta terça-feira, 17 de outubro.

Mas, é importante destacar que o valor a ser pago irá depender da modalidade escolhida pelo candidato. Confira os valores a seguir:

Modalidade ENEM: R$ 350,00.

Modalidade Prova Tradicional: R$ 400,00.

Modalidade Prova Tradicional e ENEM: R$ 675,00.

Modalidade Prova Tradicional Unificado e ENEM: R$ 1.200,00.

Vestibular de Medicina Unifenas 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a Unifenas está oferecendo 210 vagas para o curso de graduação em Medicina.

Do total de vagas, 80 serão destinadas ao campus de Alfenas e 130 para Belo Horizonte. Veja a seguir o número de vagas para cada uma das modalidades e unidades:

Prova tradicional: 40 vagas para Alfenas e 65 vagas para Belo Horizonte;

Nota do ENEM: 40 vagas para Alfenas e 65 vagas para Belo Horizonte.

A Unifenas não destinou um número de vagas específico para as modalidades “prova tradicional e ENEM” e “prova tradicional unificada e ENEM” do processo seletivo.

Vestibular de Medicina Unifenas 2024: prova tradicional

Os candidatos que optarem pela modalidade “prova tradicional” deverão realizar uma prova presencial no dia 21 de outubro, das 13h às 18h.

A Unifenas irá aplicar a prova nas cidades de Brasília/DF, Campinas/SP, Goiânia/GO, Ribeirão Preto/SP, São Paulo/SP, Uberlândia/MG e nas unidades da Unifenas em Alfenas, Belo Horizonte, Campo Belo, Divinópolis e Varginha.

A prova será composta por 48 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas da seguinte maneira:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Química e Física);

Matemática e suas Tecnologias;

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura e Inglês);

Ciências Humanas e suas Tecnologias (História e Geografia).

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação com base no tema proposto pela banca examinadora.

O gabarito preliminar da prova será liberado no dia 21 de outubro, enquanto o resultado da modalidade “prova tradicional” será divulgado no dia 30 de outubro de 2023, a partir das 16h.

Vestibular de Medicina Unifenas 2024: uso da nota do ENEM

A modalidade “ENEM” não prevê nenhum tipo de prova, uma vez que a seleção será baseada na nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, entre os anos de 2009 e 2022.

O resultado da seleção via ENEM será divulgado no dia 24 de outubro, no site oficial da Unifenas.

Vestibular de Medicina Unifenas 2024: outras modalidades

Na modalidade “prova tradicional e ENEM”, o candidato poderá se inscrever em modalidades diferentes para concorrer às vagas de Medicina nos campus de Alfenas e Belo Horizonte.

Através da modalidade “prova tradicional unificada e ENEM”, por sua vez, os estudantes farão duas inscrições, em ordem de preferência, para os cursos de Medicina oferecidos nas cidades de Alfenas e Belo Horizonte.