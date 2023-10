Unifenas recebe inscrições até 16 de outubro

A Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS), em Minas Gerais, está com inscrições abertas para o Vestibular 2024/1 para o curso de Medicina. O processo seletivo visa o preenchimento de mais de 200 vagas, com ingresso dos novos alunos exclusivamente no 1º semestre de 2024.

De acordo com o cronograma, a UNIFENAS receberá as inscrições até as 23h59 do dia 16 de outubro (horário de Brasília).

Somente estudantes que tenham concluído ou estejam concluindo o Ensino Médio poderão participar da seleção, que conta com diversas formas de seleção. Confira a seguir como se inscrever no Vestibular de Medicina 2024 para concorrer às vagas ofertadas pela UNIFENAS.

Como se inscrever?

De acordo com as orientações da UNIFENAS, as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024/1 estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site do Vestibular e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

Para ter acesso ao formulário de inscrição, o candidato deve fazer login informando e-mail, número de CPF e número de telefone.

Além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato, os candidatos deverão também no momento da inscrição escolher a modalidade de seleção. Posteriormente, para efetivar o cadastro, é necessário pagar a taxa de inscrição, cujo valor varia de acordo com a modalidade.

Ao todo, a universidade está ofertando 210 vagas para o curso de Medicina (período integral), sendo 80 para o Câmpus de Alfenas e 130 para o Câmpus de Belo Horizonte.

De acordo com o estabelecido pela UNIFENAS, os candidatos poderão concorrer às vagas ofertadas através de quatro modalidades de seleção. Desse modo, no momento da inscrição os candidatos poderão escolher uma das seguintes opções:

Aproveitamento das notas do Enem;

Prova Tradicional;

Prova Tradicional + notas do Enem;

Prova Tradicional Unificada + notas do Enem.

As inscrições para cada uma das modalidades serão recebidas até o dia 16 de outubro, sendo o dia 17 seguinte o prazo para o pagamento da taxa. Confira a seguir mais detalhes sobre cada modalidade!

Nota do Enem

Os candidatos que optarem por se inscrever usando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão usar os desempenhos obtidos nas edições do exame realizadas entre 2009 e 2022. Aceitam o uso das notas do Enem os campi de Alfenas e Belo Horizonte. O valor da taxa de inscrição para cada campus é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Prova Tradicional

A UNIFENAS está recebendo inscrições para a Prova Tradicional para o câmpus de Alfenas e de Belo Horizonte. Essa modalidade conta com a aplicação de prova de forma presencial. O valor da taxa de inscrição é de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

De acordo com o cronograma, as provas serão aplicadas no dia 21 de outubro de 2023 (sábado). O cronograma indica ainda que a aplicação acontecerá à tarde, das 13h às 18h (horário de Brasília).

Os locais de prova serão nas cidades de Brasília (DF), Campinas (SP), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Ribeirão Preto (SP), São Paulo (SP), Uberlândia (MG) , Vitória (ES) e nos câmpus da UNIFENAS em Minas Gerais: Alfenas, Belo Horizonte, Campo Belo, Divinópolis, Poços de Caldas e Varginha.

Conforme estabelecido pela universidade, o local escolhido para a realização das provas do vestibular independe da cidade em que o curso será ministrado.

Prova Tradicional + Enem

Há ainda a possibilidade de concorrer às vagas ofertadas nos câmpus de Alfenas e/ou Belo Horizonte se inscrevendo em duas modalidades: Prova Tradicional e Enem. Desse modo, além de usar as notas obtidas no exame, os candidatos farão as provas aplicadas pela UNIFENAS em 21 de outubro. O valor da taxa é de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Acesse o site da UNIFENAS para mais informações.

