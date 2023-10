Unifesp divulga cronograma do Vestibular Misto 2024

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) é uma das mais respeitadas instituições de ensino superior públicas do Estado de São Paulo. Nesta semana, a universidade atualizou o cronograma referente ao Vestibular Misto 2024, uma das principais formas de ingresso em seus cursos de graduação

O Vestibular Misto é o processo seletivo da Unifesp que classifica os candidatos a partir da soma das notas obtidas na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com as notas obtidas nas provas complementares aplicadas pela Unifesp.

Principais datas

De acordo com o cronograma inicial, a Unifesp publicaria o edital de abertura do Vestibular Misto 2024 nessa sexta-feira (20). No entanto, a universidade adiou a publicação do edital para o dia 25 de outubro, próxima quarta-feira.

Apesar disso, a Unifesp já divulgou as principais datas do processo seletivo e já realizou o processo de isenção da taxa de inscrição para estudantes de baixa renda. O resultado final dos pedidos de isenção será publicado no dia 29 de outubro.

Inscrições para o Vestibular Misto

Conforme o cronograma, o período de inscrição para o Vestibular Misto será das 9h do dia 1º de novembro às 23h59 do dia 8 de dezembro de 2023 (horário de Brasília).

Como acontece tradicionalmente, a Unifesp receberá as inscrições exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site da Unifesp e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.



Somente poderão se inscrever no Vestibular Misto 2024 os estudantes que têm o ensino médio completo ou que estão em vias de concluir essa etapa da educação formal. Além disso, é necessário destacar que somente os inscritos no Enem 2023 estão habilitados a participar do processo seletivo da Unifesp.

Após preencher e enviar as informações através do requerimento eletrônico de inscrição, os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição para efetivar o cadastro. O valor da taxa será informado na próxima quarta-feira (25), por meio da publicação do edital.

Processo de seleção: Provas

Como mencionado, o Vestibular Misto combina as notas do Enem com provas complementares realizadas pela própria instituição. Portanto, os candidatos deverão fazer as provas do Enem 2023, marcadas para os dias 5 de 12 de novembro, e as provas da Unifesp.

De acordo com o cronograma, a Unifesp aplicará as Provas Complementares nos dias 7 e 8 de janeiro de 2024, com a seguinte distribuição:

1º dia: 07 de janeiro: Prova de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Redação;

Prova de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Redação; 2º dia: 08 de janeiro: Prova de conhecimentos específicos.

Nesse sentido, a avaliação abarcará os conhecimentos referente aos componentes curriculares do Ensino Médio: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, Biologia, Química e Física. Em ambo os dias, a aplicação acontecerá no período da tarde, das 14h às 18h (horário oficial de Brasília).

Os locais de prova serão nos municípios para os quais há a oferta de vagas: Araçatuba, Bauru, Campinas, Diadema, Guarulhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Osasco, Santo André, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Resultado

A Unifesp ainda não divulgou o quantitativo de vagas ofertadas nessa edição da seleção. No entanto, adiantou que entre os cursos ofertados está o bacharelado em Medicina, ministrado de forma presencial e em período integral no campus São Paulo.

Os gabaritos preliminares das provas estão previstos para o dia 13 de janeiro. Ainda não há data para a publicação do resultado final, mas a previsão é que a lista de classificados em 1ª chamada seja liberada em fevereiro de 2024.

Acesse o site da Unifesp para mais informações.

