Unifimes aplica provas do Vestibular de Medicina 2024 neste domingo (08)

O Centro Universitário de Mineiros (Unifimes) é uma instituição de ensino superior privada com unidades em diferentes cidades do estado de Goiás.

A instituição oferece diversos cursos de graduação, mas um de seus maiores destaques é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos.

Os candidatos que irão participar da próxima edição do Vestibular de Medicina 2024 da Unifimes devem ficar atentos: as provas serão aplicadas de forma presencial neste domingo, dia 08 de outubro.

Dessa forma, para que você entenda como a prova irá funcionar e o que será exigido, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Unifimes. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unifimes: prova presencial será aplicada em outubro

O Vestibular de Medicina da Unifimes previa duas modalidades de participação diferentes: uso da nota do ENEM ou prova presencial.

Os candidatos que optaram pela modalidade “prova presencial” deverão participar da realização de um exame neste domingo, 08 de outubro. A prova será realizada das 14h às 19h, na cidade de Trindade, Goiás. Os portões de acesso ao local do exame serão fechados às 14h e não será permitido entrada de nenhum participante após esse horário.

Os participantes podem consultar o própria local de prova, divulgado no dia 29 de setembro. Para conferir o ensalamento, os participantes devem acessar o site da Fundação Vunesp, responsável pela realização dos processos seletivos da Unifimes. No site, é preciso clicar em “locais de prova” e realizar login ou o email ou número de CPF utilizados no momento da inscrição.



Nesta edição do processo seletivo, a Unifimes dividiu a prova em duas seções. Veja a distribuição a seguir:

Prova 1: 8 questões dissertativas, distribuídas entre as disciplinas de Química e Biologia (4 questões de cada matéria);

Prova 2: 40 questões objetivas, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 05 de Geografia, 05 de História, 05 de Língua Inglesa e 05 de Física.

Além disso, devemos ressaltar que os participantes também deverão escrever uma redação em língua portuguesa com base na proposta apresentada. A pontuação total de todas as provas do Vestibular de Medicina será de 100 pontos.

Neste domingo, todos os candidatos deverão comparecer ao local da prova com documento oficial de identidade original e com foto atualizada, lápis preto, borracha e caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta.

Ficou com alguma dúvida sobre a realização das provas? Então acesse o edital do Vestibular dde Medicina da Unifimes para mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina Unifimes: outras modalidades de participação

Os estudantes também poderiam participar do Vestibular de Medicina através da modalidade “nota do ENEM” e, nesse caso, não precisariam fazer nenhum tipo de prova.

A Unifimes aceitou as pontuações obtidas na prova do ENEM entre os anos de 2019 e 2022. Os candidatos também poderiam usar as notas de mais de uma edição do ENEM e, nesse caso, a instituição consideraria somente as notas da edição em que o candidato obteve melhor desempenho.

Porém, somente os candidatos com média geral igual ou superior a 400 pontos e que não obtiveram nota zero na prova de redação do ENEM poderiam participar dessa modalidade.

Vestibular de Medicina Unifimes: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a Unifimes está oferecendo 75 vagas para o curso de Medicina ministrado no campus de Trindade, Goiás. Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Do total de vagas, 65 serão direcionadas para ingresso via prova presencial e as outras 10 vagas serão destinadas aos candidatos que optarem por usar a nota do ENEM.

Vestibular de Medicina Unifimes: divulgação dos resultados

A Unifimes irá publicar o resultado final do Vestibular de Medicina 2024 no dia 06 de novembro. Os participantes aprovados em primeira chamada no Vestibular de Medicina poderão realizar os procedimentos de matrícula na Unifimes entre os dias 07 e 08 de novembro.