UNIFRAN encerra inscrições nesta segunda-feira (23)

A Universidade de Franca (UNIFRAN) é uma instituição de ensino superior privada com sede em Franca, interior do estado de São Paulo.

A UNIFRAN oferece diferentes cursos de graduação, mas o seu maior destaque é o curso de Medicina, disputado por muitos estudantes de todas as partes do país.

O calendário da próxima edição do processo seletivo já foi divulgado e os candidatos devem ficar atentos: as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da UNIFRAN terminam nesta segunda-feira, 23 de outubro.

Dessa maneira, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNIFRAN. Confira!

Vestibular de Medicina UNIFRAN: inscrições terminam nesta segunda (23)

De acordo com o calendário do processo seletivo, o período de inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da UNIFRAN termina nesta segunda-feira, dia 23 de outubro.

Todos os estudantes interessados poderão se inscrever no processo seletivo somente de forma online por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site da UNIFRAN. Não serão aceitas inscrições de outras formas.

Além disso, os participantes que precisarão de atendimento especial ao longo do processo seletivo deverão preencher um formulário específico que foi disponibilizado pela UNIFRAN.



Você também pode gostar:

Ainda está com alguma dúvida sobre as inscrições? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da UNIFRAN e confira mais informações.

Vestibular de Medicina UNIFRAN: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 350,00 para participar do processo seletivo da UNIFRAN. O pagamento poderá ser realizado via boleto bancário.

Nesta edição do processo seletivo, a UNIFRAN não irá oferecer a isenção ou a redução da taxa de inscrição para os candidatos.

Vestibular de Medicina UNIFRAN: prova presencial

O Vestibular de Medicina 2024 da UNIFRAN prevê a realização de uma prova para os participantes no dia 28 de outubro, das 14h às 18h. O exame será aplicado presencialmente no campus principal da UNIFRAN, em Franca/SP.

A prova será formada por 45 questões de múltipla escolha sobre temas estudados ao longo do ensino médio. As questões serão distribuídas da seguinte forma:

10 questões de Biologia.

9 questões de Química;

5 questões de Língua Portuguesa e Literatura;

5 questões de Matemática;

4 questões de História;

4 questões de Geografia;

5 questões de Física;

4 questões de Língua Estrangeira.

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação dissertativa-argumentativa com base no tema proposto pela banca organizadora do processo seletivo.

O candidato poderá alcançar uma nota máxima de 100 pontos no Vestibular de Medicina da UNIFRAN, sendo 70 pontos da prova objetiva e 30 pontos da prova de redação. A pontuação final de cada participante no processo seletivo, por sua vez, será calculada com base nas notas obtidas na prova de questões objetivas e na prova de redação.

Vestibular de Medicina UNIFRAN: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UNIFRAN está oferecendo 85 vagas para o curso de Medicina ministrado na sede principal da instituição, em Franca, interior de São Paulo.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina UNIFRAN: divulgação do gabarito e resultado

O gabarito das questões da prova objetiva será divulgado no dia 30 de outubro, a partir das 10h, no site da UNIFRAN.

A lista de classificação geral do Vestibular de Medicina 2024 será divulgada no mês de novembro e estará disponível no site da UNIFRAN. Os participantes aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula na UNIFRAN entre os dias 06 e 17 de novembro.

A segunda chamada, por sua vez, será divulgada pela UNIFRAN logo em seguida e os candidatos poderão realizar os procedimentos de matrícula entre 20 e 23 de novembro.