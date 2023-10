Unigranrio aplica provas do Vestibular de Medicina 2024 neste sábado (28)

A Universidade do Grande Rio (Unigranrio) é uma instituição de ensino superior e particular que foi fundada no ano de 1970 e possui unidades no estado do Rio de Janeiro.

A Unigranrio reconhecida pelo seu curso de Medicina, muito concorrido e ambicionado por estudantes de todo o Brasil.

A próxima edição do Vestibular de Medicina da Unigranrio já está em andamento e, dessa forma, todos os candidatos inscritos devem ficar atentos. Neste sábado, dia 28 de outubro, a Unigranrio irá aplicar as provas do processo seletivo.

Assim, para que você entenda como a prova irá funcionar e conheça algumas orientações importantes, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Unigranrio. Confira!

Vestibular de Medicina Unigranrio: provas serão realizadas neste sábado (28)

Uma das modalidades de seleção previstas pelo edital do Vestibular de Medicina 2024 da Unigranrio é o vestibular online. Os candidatos que optaram por essa modalidade no momento das inscrições, que terminaram no início do mês de outubro, deverão realizar uma prova remota.

Conforme indicado no edital do processo seletivo, o exame será aplicado neste sábado, 28 de outubro, e terá duração máxima de quatro horas.

A prova será formada por 64 questões objetivas (de múltipla escolha) e por uma proposta de redação. Mas, devemos destacar que os candidatos que não obtiverem pontuação de ao menos 10% na redação serão eliminados do Vestibular da Unigranrio.

Vestibular de Medicina Unigranrio: orientações para a prova



A Unigranrio divulgou algumas orientações importantes para todos os candidatos que irão participar da prova do Vestibular de Medicina neste sábado, 28 de outubro.

Em primeiro lugar, os candidatos deverão deve aguardar a liberação do acesso à prova, que irá acontecer a partir das 12h. A partir desse horário, o participante deverá validar a própria identidade por meio da apresentação de um documento original com foto. Depois disso, o participante precisará usar o email cadastrado no momento da inscrição para acessar a prova.

Porém, a Unigranrio destaca que os candidatos que não acessarem o sistema até às 12h45 para o processo de identificação serão eliminados do processo seletivo.

Ficou com alguma dúvida sobre as provas? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Unigranrio e confira mais informações.

Vestibular de Medicina Unigranrio: outras modalidades de participação

Mas, nem todos os candidatos inscritos no Vestibular de Medicina da Unigranrio irão realizar uma prova neste sábado, uma vez que a instituição também irá selecionar os seus futuros alunos por meio de outras modalidades.

Nesta edição do processo seletivo, os candidatos também poderiam optar por usar a nota da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para participar do Vestibular da Unigranrio. A instituição aceitou as pontuações obtidas entre 2015 e 2022.

Porém, devemos destacar que os estudantes obtiveram nota zero na prova de redação do ENEM ou pontuação inferior a 450 pontos na média geral das cinco provas do ENEM não poderiam se inscrever no processo seletivo por meio dessa modalidade

Vestibular de Medicina Unigranrio: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a Unigranrio está oferecendo 50 vagas para o curso de Medicina.

Do total de vagas disponíveis, 25 serão destinadas à seleção via nota do ENEM e outras 25 vagas ao processo seletivo via prova online.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Vestibular de Medicina Unigranrio: resultados

O resultado final do Vestibular de Medicina será divulgado pela Unigranrio em duas datas conforme a modalidade de participação escolhida pelo candidato:

20 de outubro para a modalidade “nota do ENEM”;

01 de novembro para a modalidade “vestibular online”.

Os candidatos aprovados poderão realizar a própria matrícula na Unigranrio a partir do dia 20 de outubro (modalidade ENEM) ou 01 de novembro (modalidade vestibular online).