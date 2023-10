Unimar está com inscrições abertas

A Universidade de Marília (Unimar) é uma instituição de ensino superior privada que está localizada em Marília, interior do estado de São Paulo.

A instituição oferece diversos cursos para os seus estudantes, mas um dos grandes destaques é Medicina, muito ambicionado e concorrido.

Quer estudar na Unimar? Então está com sorte! As inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da instituição já estão abertas.

Dessa maneira, para que você possa realizar a sua inscrição, separamos um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Unimar. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unimar: candidatos já podem se inscrever

As inscrições para a edição 2024 do Vestibular de Medicina da Unimar estão abertas desde o dia 15 de agosto. Todos os candidatos poderão se inscrever até às 16h do dia 17 de outubro.

Os candidatos poderão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site do Vestibular da Unimar.

Segundo as informações divulgadas até o momento, no ato da inscrição, o estudante poderá indicar outro curso de graduação oferecido pela Unimar além de Medicina, caso não se classifique para a primeira opção, independentemente da área do conhecimento.

Poderão participar do processo seletivo os estudantes que já concluíram o ensino médio ou que irão concluir até o primeiro semestre letivo de 2024. Dessa maneira, os estudantes que estão cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio não poderão participar do Vestibular de Medicina da Unimar.



Por fim, é importante destacar que os candidatos que precisarem de atendimento especial ao longo do processo seletivo deverão indicar a própria necessidade no formulário de inscrição do Vestibular da Unimar.

Vestibular de Medicina Unimar: taxa de inscrição

Todos os estudantes precisarão pagar uma taxa de inscrição de R$ 200,00 para participar do processo seletivo da Unimar. O pagamento deverá ser efetuado exclusivamente via boleto bancário até às 16h do dia 17 de outubro.

Vestibular de Medicina Unimar: funcionamento das provas

O Vestibular de Medicina da Unimar prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos inscritos no processo seletivo. O exame será realizado no dia 22 de outubro, das 09h às 12h (horário de Brasília).

A prova da Unimar será aplicada das seguintes cidades: Marília/SP, São José do Rio Preto/SP, São Paulo/SP, Londrina/PR e Campo Grande/MS.

O exame será composto por 40 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre conteúdos estudados ao longo do ensino médio. As perguntas irão abordar temas das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (Literaturas Portuguesa e Brasileira; Gramática; Interpretação de Textos), Inglês, Química, Biologia, Matemática e Física.

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação com base no tema proposto. O texto receberá uma nota de zero a quarenta pontos.

A pontuação final do participante no processo seletivo será calculada com base na soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova de redação. Porém, é importante destacar que os candidatos que não alcançarem ao menos 15 pontos na prova de redação ou que obtiverem nota zero na prova objetiva serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina Unimar: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a Unimar irá oferecer 150 vagas para o curso de Medicina. Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina Unimar: divulgação dos resultados

O resultado final do Vestibular de Medicina da Unimar será divulgado no dia 26 de outubro, a partir das 10h.

Todos os candidatos aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula de forma presencial nos dias 26, 27 e 30 de outubro.

Ficou alguma dúvida? Então acesse o edital do Vestibular de Medicina da Unimar para mais informações sobre o processo seletivo.