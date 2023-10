Unimed Belém ABRE INÚMERAS VAGAS na região Norte!

A Unimed, maior realidade cooperativista na área da saúde em todo o mundo e também a maior rede de assistência médica do Brasil, está contratando novos funcionários em Belém. Isto é, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são as opções disponíveis:

Agente de Portaria – Belém – PA -Efetivo;

Agente de Posto – Contas Médicas – Belém – PA – Efetivo;

Agente de Relacionamento com Cliente – Belém – PA – Efetivo;

Analista Sênior (Projetos) – Sede Administrativa – Belém – PA – Efetivo;

Assistente Administrativo I – Belém – PA – Efetivo;

Auditor Interno Júnior – Belém – PA – Efetivo;

Auxiliar Administrativo I – Coordenação SADT – Belém – PA – Efetivo;

Auxiliar de Farmácia – Farmácia Central – Belém – PA – Efetivo;

Auxiliar Financeiro – Contas a Receber – Belém – PA – Efetivo;

Enfermeiro (a) – CME – Belém – PA – Efetivo;

Enfermeiro do Trabalho – Belém – PA – Efetivo;

Especialista Jurídico – Belém – PA -Efetivo;

Estagiário (a) de Direito – Assistência Jurídica – Belém – PA – Estágio;

Estagiário (a) Fonoaudiologia – Belém – PA – Estágio;

Farmacêutico (a) – Farmácia Clínica – Belém – PA – Efetivo;

Fonoaudiólogo ABA – Belém – PA – Efetivo;

Psicólogo Clinico – Belém – PA – Efetivo;

Servente de Obra – Departamento de Infraestrutura – Belém – PA – Efetivo;

Técnico (a) de Manutenção I – Departamento de Infraestrutura – Belém – PA – Efetivo;

Terapeuta Ocupacional (Psicomotricidade) – Belém – PA – Efetivo.

Mais sobre a Unimed Belém

Sobre a Unimed, vale frisar que a rede está presente em 83% do território nacional. Hoje é composto por 368 cooperativas médicas, que prestam assistência para mais de 19 milhões de clientes e 73 mil empresas em todo país.

Além de deter 34% do mercado nacional de planos de saúde, a Unimed possui lembrança cativa na mente dos brasileiros. De acordo com pesquisa nacional do Instituto Datafolha, a Unimed é pelo 21º ano consecutivo a marca Top of Mind quando o assunto é plano de saúde.

Como enviar o currículo?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para não perde nenhuma notícia importante do nosso país e ficar de olho nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acessar o Notícias Concursos!



