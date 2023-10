Uningá encerra inscrições nesta quinta (19)

O Centro Universitário Ingá (Uningá) é uma instituição de ensino superior particular com sede na cidade de Maringá, Paraná.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada, mas os seu maior destaque é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todo o Brasil.

Os candidatos interessados em estudar nessa instituição devem ficar atentos: as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024da Uningá estão abertas, mas serão encerradas nesta quinta-feira, 19 de outubro.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Uningá. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Uningá 2024: inscrições terminam nesta quinta (19)

Conforme indicado pelo calendário oficial do processo seletivo, o período de inscrições no Vestibular de Medicina 2024 da Uningá termina às 23h59 desta quinta-feira, dia 19 de outubro.

As inscrições estão sendo recebidas desde julho de 2023 e poderão ser realizadas somente de forma online através do preenchimento de um formulário eletrônico que pode ser acessado por meio do site do vestibular da Uningá. Não serão aceitas inscrições realizadas de outras formas.

Também devemos mencionar que, durante a inscrição, os estudantes deverão indicar uma língua estrangeira para a prova do processo seletivo. As opções disponíveis são: Língua Espanhola ou Língua Inglesa.

Ficou com alguma dúvida sobre os procedimentos de inscrição? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Uningá e confira mais informações.



Vestibular de Medicina Uningá 2024: taxa de inscrição

Todos os estudantes interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 200,00 para participar do Vestibular de Medicina 2024 da Uningá.

A taxa de inscrição poderá ser paga somente via boleto bancário gerado após a finalização da inscrição no processo seletivo. O pagamento deverá ser realizado até às 23h59 desta sexta-feira, dia 20 de outubro, um dia após o fim do período de inscrições.

Vestibular de Medicina Uningá 2024: funcionamento do processo seletivo

O Vestibular de Medicina da Uningá prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os participantes no dia 29 de outubro, das 9h às 13h.

A prova será realizada na unidade principal da Uningá em Maringá e o endereço completo está disponível no edital do Vestibular. O ensalamento, por sua vez, será divulgado a partir das 18h do dia 27 de outubro, no site da Uningá.

A prova do Vestibular d Medicina 2024 será composta por 70 questões de múltipla escolha (objetivas) distribuídas da seguinte forma:

06 questões de Língua Portuguesa;

03 questões de Literatura Brasileira;

04 questões de Língua Estrangeira;

02 questões de Educação Física;

03 questões de Novas Tecnologias e Comunicação;

02 questões de Arte;

05 questões de Geografia;

05 questões de História;

04 questões de Filosofia;

04 questões de Sociologia;

10 questões de Biologia;

07 questões de Química;

07 questões de Física;

08 questões de Matemática.

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação em língua portuguesa. Os textos poderão receber uma pontuação de 0 a 30 pontos.

Ainda, destaca-se que os candidatos que obtiverem nota zero na prova objetiva ou na prova de redação serão desclassificados do processo seletivo da Uningá. O cálculo da nota final será feito por meio da soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova de redação.

Vestibular de Medicina Uningá 2024: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a Uningá está oferecendo 100 vagas para o curso de Medicina ministrado na unidade principal da instituição, em Maringá, Paraná.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar na Uningá no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina Uningá 2024: divulgação dos resultados

Os participantes poderão acessar o resultado do Vestibular de Medicina da Uningá no dia 06 de novembro, a partir das 18h, no site da Uningá.

A Uningá também irá aceitar pedidos de recursos quanto ao gabarito e ao resultado do processo seletivo em até 24 horas após a divulgação dos documentos.