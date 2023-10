Unip realiza provas neste domingo (08)

A Universidade Paulista (Unip) é uma instituição de ensino superior privada que foi criada no ano de 1988 e possui unidades em todo o país.

As inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da Unip terminam no dia 15 de setembro e os candidatos inscritos devem ficar atentos: as provas serão aplicadas neste domingo, dia 08 de outubro.

Dessa forma, para que você entender como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Unip. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unip 2024: provas são aplicadas neste domingo (08)

Conforme indicado no edital do processo seletivo, o Vestibular de Medicina da Unip prevê duas modalidades de seleção: uso da nota do ENEM e prova presencial.

Os candidatos que optaram pela modalidade “prova presencial” deverão realizar um exame neste domingo, 08 de outubro. A prova será aplicada na seguintes cidades: Campinas, Santana de Parnaíba, São José do Rio Pardo, São Paulo e Sorocaba.

Os participantes deverão comparecer à prova munidos de documento de identificação original e oficial com foto. É fundamental que os estudantes compareçam à sala de prova com ao menos uma hora de antecedência. Os portões serão fechados às 14h e a entrada de candidatos após esse horário será proibida.

Todos os participantes podem consultar a localização das salas para as provas. O ensalamento foi divulgado no dia 05 de outubro de 2023 e está disponível no site da Unip. Para consultar o próprio local de prova, os candidatos devem fazer login na Área do Candidato com número de CPF e senha registrados durante a inscrição.

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a Unip irá aplicar uma prova com 50 questões de múltipla escolha (objetivas) distribuídas da seguinte forma:



20 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química);

10 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias (Geografia, História, Filosofia e Sociologia);

15 questões de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Língua Inglesa);

5 questões de Matemática e suas Tecnologias (Matemática).

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação com base no tema proposto pela banca examinadora.

Por fim, a nota final do participante no processo seletivo será calculada com base na média simples das pontuações obtidas em cada uma das provas (prova objetiva e prova de redação)

Ficou com alguma dúvida sobre as provas? Então acesse o edital do Vestibular de Medicina da Unip para consultar mais informações.

Vestibular de Medicina Unip 2024: outras modalidades de seleção

Os candidatos que optarem pela modalidade “nota do ENEM” não precisarão fazer nenhum tipo de prova para participar. Nesse caso, serão aceitas as pontuações obtidas no ENEM entre os anos de 2015 e 2022.

Os participantes que optarem pelo uso da nota do ENEM deverão informar o próprio CPF e a edição do ENEM escolhida durante o ato de inscrição.

Vestibular de Medicina Unip 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina 2024, a Unip está oferecendo 400 vagas para o curso de Medicina ministrado em diferentes unidades da instituição. Veja a distribuição de vagas a seguir:

100 vagas para o campus de Campinas/SP;

100 vagas para o campus de Santana do Parnaíba – Alphaville/SP;

100 vagas para o campus de São José do Rio PardoSP;

100 vagas para o campus de Sorocaba/SP.

Vestibular de Medicina Unip 2024: divulgação dos resultados

Conforme o calendário oficial do processo seletivo, a Unip irá divulgar a primeira chamada do Vestibular de Medicina 2024 no dia 06 de novembro. Todos os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula na Unip até o dia 11 do mesmo mês.

A segunda lista chamada de candidatos aprovados no processo seletivo, por sua vez, será divulgada no dia 13 de novembro.