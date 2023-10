UNIPTAN encerra inscrições neste sábado (21)

O Centro Universitário Presidente Tancredo Neves (UNIPTAN) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de São João del-Rei, Minas Gerais.

A UNIPTAN oferece diferentes oportunidades e cursos de graduação, mas um de seus maiores destaques é o curso de Medicina.

Os candidatos que quiserem estudar na instituição devem ficar atentos: as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da UNIPTAN já começaram, mas serão encerradas neste sábado, 21 de outubro.

Dessa maneira, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo com as principais informações sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNIPTAN. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UNIPTAN: inscrições terminam neste sábado (21)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, as inscrições para o Vestibular de Medicina da UNIPTAN serão encerradas neste sábado, 21 de outubro.

O período de inscrições começou no dia 01 de de agosto foi encerrado no dia 14 de outubro para os candidatos que optaram pela modalidade “nota do ENEM”. Dessa maneira, os candidatos que realizarem a inscrição em qualquer dia após essa data poderão optar somente pela modalidade “vestibular online”.

Os candidatos poderão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da UNIPTAN. Não serão aceitas inscrições feitas de outras maneiras.

Além disso, devemos mencionar que todos os estudantes interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 350,00 para participar do vestibular. O pagamento poderá ser efetuado somente via boleto bancário.



Por fim, UNIPTAN irá divulgar a lista com os nomes nos candidatos que tiveram as suas inscrições homologadas no dia 25 de outubro.

Vestibular de Medicina UNIPTAN: funcionamento do processo seletivo

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UNIPTAN irá selecionar os seus futuros alunos através de duas modalidades diferentes: vestibular online ou nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Também era possível (até o dia 14 de outubro) concorrer às vagas disponíveis por meio da inscrição nas duas modalidades ao mesmo tempo.

Os estudantes que quiserem usar a nota obtida no ENEM, para participar do vestibular da UNIPTAN poderão usar as pontuações entre os anos de 2015 e 2023 (se disponível). Mas, a Uniptan irá eliminar do processo seletivo os candidatos que obtiveram nota zero na prova de redação do ENEM ou pontuação inferior a 450 pontos na média geral das provas.

Os candidatos que optarem pela modalidade “vestibular online” deverão realizar uma prova no dia 29 de outubro. A prova será formada por 64 questões objetivas (de múltipla escolha) e, além disso, os estudantes também deverão redigir um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema de redação proposto pela banca examinadora.

Segundo as informações divulgadas, os participantes que não alcançarem uma pontuação de ao menos 10% na redação serão eliminados do processo seletivo da UNIPTAN. Também serão eliminados os estudantes que apresentarem redação com número de palavras inferior a 150.

Vestibular de Medicina UNIPTAN: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UNIPTAN está oferecendo 36 vagas para o curso de Medicina. Do total de vagas, 18 serão destinadas à seleção via nota doENEM e 18 vagas ao processo seletivo via vestibular online.

Todos os participantes aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina UNIPTAN: divulgação resultados

O resultado do Vestibular de Medicina da UNIPTAN será divulgado em duas datas diferentes de acordo com a modalidade de participação escolhida pelo candidato.

Os estudantes que optaram pela modalidade “nota do ENEM” poderão acessar o resultado do processo seletivo no dia 21 de outubro. Já os candidatos que participaram da seleção via “vestibular online”, por sua vez, poderão acessar o resultado final a partir do dia 03 de novembro. Os documentos estarão disponíveis no site da UNIPTAN.