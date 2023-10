Unitins encerra inscrições para o Vestibular 2024/1 de cursos EaD

O período de inscrição para o Vestibular 2024/1 para os cursos de graduação EaD da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) chega ao fim na próxima terça-feira, dia 3 de outubro. O processo seletivo visa exclusivamente o preenchimento de cursos ofertados a distância.

Desse modo, os interessados em participar da seleção devem aproveitar os últimos dias de inscrição. De acordo com o cronograma, os estudantes poderão se inscrever até as 23h59 (horário de Brasília) do último dia de inscrição. As inscrições são totalmente gratuitas.

TO Graduado

Estão sendo ofertadas mais de mil vagas pela Unitins para cursos de graduação EaD. O processo seletivo faz parte do Projeto de Interiorização Universitária Tecnológica, intitulado TO Graduado.

O objetivo do projeto é de promover o acesso de jovens do Estado do Tocantins ao ensino superior. Nesse sentido, poderão se inscrever na seleção estudantes do Tocantins que já tenham concluído ou que estejam em vias de concluir o Ensino Médio.

Como se inscrever?

A Unitins está recebendo as inscrições para o Vestibular de cursos EaD exclusivamente de forma virtual. Nesse sentido, para se inscrever, os estudantes devem acessar o Portal da Unitins e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Além de informar seus dados pessoais e escolares, os candidatos deverão escolher uma opção de curso de graduação e indicar a cidade escolhida para realizar as provas. É também no momento da inscrição que os candidatos deverão escolher entre concorrer às vagas em ampla concorrência ou por meio do sistema especial de reserva de vagas.



Vestibular 2024/1 de cursos EaD: Provas

A classificação dos candidatos será estabelecida a partir das notas por eles obtidas em prova aplicada pela Unitins. De acordo com o cronograma, a Unitins aplicará as provas do Vestibular TO Graduado 2024/1 no dia 19 de novembro (domingo).

A avaliação será composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Desse modo, segundo o edital, os candidatos responderão 30 (trinta) questões divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.

As provas serão aplicadas nos seguintes municípios: Araguaçu, Arapoema, Campos Lindos, Caseara, Colinas do Tocantins, Colmeia, Guaraí, Itacajá, Miranorte, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins, Sítio Novo e Xambioá.

Orientações para as provas

De acordo com as orientações da Unitins, no dia da prova o candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do início da aplicação. A Unitins não permitirá o acesso de estudos após o horário de fechamento dos portões.

No dia da aplicação os candidatos deverão apresentar documento de identificação com foto original e válido. Além disso, os estudantes deverão levar caneta esferográfica produzida em material transparente.

Vagas ofertadas

A oferta total da Unitins é de 1.240 (mil duzentos e quarenta) vagas para ingresso de novos alunos nos seguintes cursos de graduação EAD:

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Tecnologia em Gestão Pública;

Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

As oportunidades estão distribuídas entre Araguaçu, Arapoema, Campos Lindos, Caseara, Colinas do Tocantins, Colméia, Guaraí, Itacajá, Miranorte, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins, Sítio Novo e Xambioá.

Parte das vagas ofertadas estão reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, para autodeclarados pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência.

Resultado

De acordo com o cronograma, a divulgação do gabarito preliminar das provas está prevista para o dia 20 de novembro, cabendo a interposição de recursos até o dia 21 seguinte.

O resultado final do Vestibular 2024/1 de cursos EAD, com a lista de aprovados em 1ª chamada, será publicado no dia 27 de novembro.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

