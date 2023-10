UNITPAC realiza provas do Vestibular de Medicina 2024 neste sábado (21)

O Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Araguaína, Tocantins.

A instituição oferece diversos cursos de graduação, mas o grande destaque da UNITPAC é o curso de Medicina, ambicionado por estudantes de todo o país.

O Vestibular 2024 da UNITPAC está andamento e todos os participantes inscritos devem ficar atentos: as provas desta edição do processo seletivo serão aplicadas neste sábado, 21 de outubro.

Dessa maneira, para que você entenda como a prova irá funcionar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNITPAC. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UNITPAC: outras modalidades

Conforme indicado no edital oficial do processo seletivo, os estudantes poderiam participar do Vestibular de Medicina do UNITPAC por meio da modalidade “vestibular online”. Os candidatos que optaram por essa alternativa deverão realizar uma prova neste sábado, dia 21 de outubro.

A prova será composta por 64 questões objetivas (de múltipla escolha) sobre conteúdos estudados ao longo do ensino médio. As questões serão distribuídas da seguinte forma:

12 questões de Biologia;

07 questões de Física;

07 questões de Geografia;

07 questões de História;

07 questões de Língua Estrangeira (inglês);

10 questões de Língua Portuguesa e Literatura;

07 questões de Matemática;

07 questões de Química.



Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação com base no tema proposto pela banca examinadora.

Os estudantes terão 4 horas à disposição para realização das provas. O tempo será contabilizado a partir da validação da identidade e da documentação do candidato, que terá início a partir do 12h deste sábado.

Todos os candidatos que não entrarem no sistema até às 12h45 serão eliminados do processo seletivo. É importante destacar que o acesso a prova deverá ser feito por meio do e-mail informado pelo candidato no ato da inscrição.

Por fim, o gabarito da prova do Vestibular da UNITPAC será enviado ao email dos candidatos no dia 21 de outubro, após a aplicação das provas.

Ficou com alguma dúvida sobre as provas? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 do UNITPAC e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina UNITPAC: funcionamento das inscrições

O período de inscrições para o Vestibular de Medicina do UNITPAC terminou no mês de outubro para as duas modalidades de participação disponibilizadas pela instituição: “nota do ENEM” e “vestibular online”.

Os estudantes poderão se inscrever de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site do UNITPAC.

Vestibular de Medicina UNITPAC: outras modalidades de participação

Para participar da modalidade “nota do ENEM”, os candidatos deverão enviar o Boletim de Desempenho no ENEM, documento que poderia ser obtido diretamente no site do Inep.

A UNITPAC aceitou as pontuações obtidas entre os anos de 2015 e 2023, mas os estudantes que obtiveram nota zero na prova de redação do ENEM ou média inferior a 450 pontos não puderam participar do processo seletivo.

Vestibular de Medicina UNITPAC: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, o UNITPAC está oferecendo 39 vagas para o curso de Medicina. Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Do total de vagas, 19 serão destinadas ao processo seletivo via nota do ENEM e 20 vagas serão direcionadas para a modalidade “vestibular online”.

Vestibular de Medicina UNITPAC: publicação dos resultados

O resultado preliminar da modalidade “vestibular online” será divulgado no dia 23 de outubro e os candidatos poderão enviar recursos até o dia 24 do mesmo mês. Por fim, a lista definitiva com os nomes dos candidatos aprovados no Vestibular de Medicina da UNITPAC por meio dessa modalidade será divulgado em 25 de outubro e estará disponível no site da instituição.

É importante ressaltar que os resultados para a modalidade “nota do ENEM” já foram divulgados. Os candidatos podem consultar a lista final de candidatos aprovados em primeira e em segunda chamada, disponíveis no site da UNITPAC.