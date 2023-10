Uniube aplica provas do Vestibular de Medicina 2024 neste sábado (21)

A Universidade de Uberaba (Uniube) é uma instituição de ensino superior privada que foi fundada no ano de 1947 e possui unidades em diferentes cidades do estado de Minas Gerais.

A instituição possui uma oferta de cursos variada, mas o seu grande destaque é o curso de Medicina, ambicionado por estudantes de todo o país.

O próximo processo seletivo da instituição está em andamento e os candidatos inscritos devem ficar atentos: as provas do Vestibular de Medicina 2024 da Uniube serão aplicadas neste sábado, 21 de outubro.

Dessa maneira, para que você consiga entender como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Uniube. Confira!

Vestibular de Medicina Uniube: provas são aplicadas neste sábado (21)

Conforme o calendário oficial divulgado pela Fundação Vunesp, responsável pela realização do do processo seletivo, as provas do Vestibular de Medicina da Uniube serão aplicadas neste sábado, dia 21 de outubro.

As provas serão realizadas nos campi da Uniube nas cidades de Uberlândia e Uberada, estado de Minas Gerais. Os candidatos podem encontrar mais informações sobre os locais de prova no Comprovante Definitivo de Inscrição/Cartão de convocação para as provas, divulgado no dia 18 de outubro.

Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12h15 e fechados às 13h de acordo com o horário de Brasília. Nenhum candidato poderá entrar nas salas após esse horário.



Os exames, realizados pela pela Fundação Vunesp, serão formados por 40 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Física, História e Geografia. Além disso, os candidatos também deverão responder 4 questões discursivas sobre a disciplina de Química e 4 questões discursivas sobre Biologia.

Além disso, os candidatos também deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo a partir do tema de redação proposto pela banca examinadora.

O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 2h30, contados após o início das provas. Segundo as informações presentes no edital do Vestibular de Medicina, será possível alcançar uma pontuação máxima de 100 pontos no processo seletivo. A nota final dos participantes na seleção será calculada com base nas nota obtidas nas três provas (objetiva, discursiva e redação).

Todos os participantes inscritos podem consultar o conteúdo programático da prova objetiva e da prova discursiva no edital do Vestibular de Medicina da Uniube.

Neste sábado, os candidatos deverão levar um documento de identidade original com foto. A lista completa de documentos aceitos está disponível no edital do processo seletivo. Os participantes também deverão levar uma caneta esferográfica de tinta preta para assinalar as respostas das questões objetivas e para escrever o texto da redação.

Além disso, é importante ressaltar que nenhum candidato poderá usar peças de vestuário e adereços, como brincos, colares, anéis, relógios, pulseiras, cintos, bonés, ou similares que contenham metais.

Ainda está com alguma dúvida sobre as provas? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Uniube para mais informações.

Vestibular de Medicina Uniube: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a Uniube irá oferecer 44 vagas para o curso de Medicina ministrado no campus de Uberaba, Minas Gerais.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Vestibular de Medicina Uniube: divulgação dos gabaritos e resultados

O gabarito preliminar das provas do Vestibular de Medicina será divulgado no dia 23 de outubro e estará disponível no site da Uniube. Serão aceitos recursos quanto ao gabarito em até 24 horas após a divulgação do mesmo.

Por fim, a relação de candidatos convocados para matrícula em primeira chamada será divulgada no dia 31 de outubro. Mas, precisamos ressaltar que a Uniube também irá realizar outras convocações a partir do dia 06 de novembro.