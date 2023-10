Univás encerra inscrições neste domingo (01)

A Universidade do Vale do Sapucaí (Univás) é uma instituição de ensino superior privada com sede principal em Pouso Alegre, Minas Gerais.

O curso de Medicina é o principal destaque da Univás, sendo muito concorrido e ambicionado por estudantes de todo o país.

O calendário da próxima edição do Vestibular de Medicina da Univás já foi divulgado e os candidatos devem ficar atentos: o período de inscrições para o Vestibular de Medicina 2024/1 termina neste domingo, 01 de outubro.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, separamos um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Univás. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Univás: inscrições são encerrada neste domingo (01)

Conforme indicado no cronograma oficial do processo seletivo, o período de inscrições para a edição 2024/1 do Vestibular de Medicina da Univás termina neste domingo, 01 de outubro.

As inscrições deverão ser realizadas somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site do vestibular da Univás.

Mas, é preciso destacar que os candidatos interessados em participar do Vestibular 2024 através da modalidade “uso da nota do ENEM” poderão se inscrever até o dia 03 de novembro.

Além disso, segundo as informações divulgadas pela Fundação Vunesp, responsável pelo processo seletivo, os estudantes também poderão se inscrever nas duas modalidades (prova e nota do ENEM) ao mesmo tempo. Mas, o prazo para esse tipo de inscrição também é este domingo, 01 de outubro.



Ficou com alguma dúvida sobre o funcionamento das inscrições? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Univás e consulte mais informações.

Vestibular de Medicina Univás: taxa de inscrição

Será preciso pagar uma taxa de inscrição para participar do Vestibular de Medicina 2024 da Univás. A instituição havia estabelecido valores diferentes conforme a data do pagamento e a modalidade escolhida pelo candidato.

Para pagamentos feitos a partir do dia 21 de setembro, o valor da taxa será de:

Modalidade 1 – prova: R$ 460,00;

Modalidade 2 – uso da nota do ENEM: R$ 200,00;

Ambas modalidades (1 e 2): R$ 600,00.

É importante ressaltar que os estudantes que quiserem participar das duas modalidades poderão solicitar desconto. Para isso, o candidato deverá enviar um e-mail para desconto@univas.edu.br com o assunto: solicitação de desconto inscrição medicina. Os participantes deverão informar nome completo e o número do CPF no e-mail .

Vestibular de Medicina Univás: funcionamento das provas

Os candidatos que optaram pela modalidade “prova” deverão realizar um exame presencial no no dia 22 de outubro, a partir das 14h. O exame será realizado somente na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. A Univás irá divulgar o ensalamento a partir do dia 11 de outubro.

A prova, elaborada pela Fundação Vunesp, será composta por uma proposta de redação (com valor máximo de 20 pontos) e por 50 questões de múltipla escolha (com pontuação máxima de 100 pontos). As duas partes do exame são eliminatórias.

Vestibular de Medicina Univás: vagas disponíveis

Através do Vestibular de Medicina 2024, a Univás irá oferecer 70 vagas para o curso de Medicina ministrado na Unidade Central e na Unidade Fátima da instituição. As duas unidades estão localizadas na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais.

Do total de vagas, 60 serão distribuídas para a modalidade 1 (prova) e 10 vagas para a modalidade 2 (uso da nota do ENEM)

Vestibular de Medicina Univás: gabaritos e resultados

O gabarito das provas do Vestibular de Medicina 2024 da Univás será divulgado para os candidatos no dia 23 de outubro. Ele estará disponível para os candidatos no site da Fundação Vunesp.

Por fim, o resultado da modalidade 1 (prova) poderá ser acessado a partir do dia 16 de novembro. Para a modalidade 2 (ENEM), a Univás anunciou que a divulgação do resultado irá depender da data em que o Inep enviar os dados de cada participante para a instituição.