Universidade abre Concurso Público em três cidades com salários acima de R$ 7 MIL

Mais um concurso público na praça. Além dos salários serem atraentes, as oportunidades serão divididas para três municípios.

Ficou interessado? Confira a seguir.

Concurso público

As chances são da Unicamp – Universidade Estadual de Campinas. Diante disso, as oportunidades são para Campinas, Limeira e Piracicaba, no interior do estado de São Paulo.

Para candidatos que concluíram o ensino médio e um curso técnico, o salário inicial oferecido é de R$ 4.026,36. As oportunidades estão distribuídas em diversas funções: técnico de laboratório (2 posições disponíveis); técnico agrícola (1 vaga); técnico especializado em meio ambiente, segurança e saúde (1 posição); e técnico em saúde bucal (1 oportunidade).

No caso dos candidatos com formação superior, a remuneração oferecida é de R$ 7.592,23, e as alternativas de carreira são as seguintes:

Arquiteto de edificações (1 vaga);

Engenheiro especializado em ambiental (1 oportunidade);

Engenheiro com especialização em eletricidade (1 posição);



Você também pode gostar:

Profissional com expertise em estatísticas (1 vaga);

Revisor de conteúdo (1 posição);

Educador de nível superior para a área de educação infantojuvenil (2 vagas);

Especialista em organização de arquivos (4 oportunidades);

Profissional de administração (3 posições);

Psicólogo dedicado ao campo do trabalho (2 vagas); e

Tecnólogo especializado em instrumentação e controle (1 vaga).

Como serão as provas deste concurso público?

Todos os candidatos que se inscreverem no concurso da Unicamp passarão por uma avaliação por meio de prova objetiva, a qual tem natureza eliminatória e classificatória.

Esta prova será constituída por questões de múltipla escolha, abrangendo tanto conhecimentos gerais quanto conhecimentos específicos.

O concurso público está agendado para ocorrer na cidade de Campinas/SP, na data prevista de 14 de janeiro de 2024. Os locais e horários para a realização da prova serão comunicados por meio do edital de convocação, que será divulgado em momento oportuno.

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados deverão se inscrever até o dia 16 de novembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), banca organizadora.

Outros concursos abertos

Mais um concurso público na praça com oferta para nível médio e superior. Ao todo são 74 vagas. Confira os cargos e requisitos.

As chances são da Prefeitura de Serra Negra, em São Paulo. Vagas concurso público