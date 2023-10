Universidade anuncia novo Concurso Público para Técnico-Administrativo em Educação

Novo concurso público na área. Desta vez, as oportunidades são da universidade e as chances são para nível superior de ensino.

A carga horária é de 20 e 40 horas semanais. As chances são para o concurso UFSM (Universidade Federal de Santa Maria)

Veja a seguir:

Requisitos: Curso superior na área e Registro no Conselho Competente.

O concurso será dividido nas seguintes fases:

A fase objetiva do concurso público está marcada para 28 de janeiro.

As provas objetivas compreenderão um total de 50 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta, das quais apenas uma é correta. A distribuição das questões será a seguinte:

A avaliação dessa etapa do concurso público será realizada numa escala de 0 a 100,00 pontos, sendo a nota mínima para aprovação estabelecida em 50 (cinquenta) pontos, o que corresponde ao acerto de, no mínimo, 25 questões.

Adicionalmente, para candidatos ao cargo de Museólogo, haverá uma Prova Prática que consistirá na realização de atividades relacionadas à documentação e inventário de objetos de acervo, bem como na elaboração de um plano de conservação preventiva, tendo como base patrimônios materiais associados à Universidade Federal de Santa Maria.

Essa etapa terá um valor máximo de 100 (cem) pontos, e a pontuação mínima para aprovação é de 50 (cinquenta) pontos.

Foi publicado no Diário Oficial da União em 21 de junho de 2023 o resultado final homologado para o cargo de Assistente em Administração. Neste concurso, foram oferecidas 44 vagas de nível médio para o cargo de Assistente em Administração, com salário inicial de R$ 2.446,96.

Os salários iniciais variam de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, dependendo do cargo.

A seleção para o cargo de Assistente em Administração na UFMS foi realizada em várias etapas, sendo a primeira delas a prova preambular (objetiva), que era eliminatória e classificatória.

A prova objetiva foi aplicada em 26 de março de 2023, na cidade de Santa Maria/RS, e consistiu em 50 questões, abordando as seguintes disciplinas:

Para mais informações sobre o concurso UFMS, como datas de inscrição e realização das provas, vagas disponíveis e cargos, você pode acessar o edital publicado pela UFMS.

Além disso, é importante se preparar para o concurso por meio de cursos e materiais específicos para aumentar suas chances de aprovação.

Mais uma oportunidade para quem deseja ingressar em um concurso com excelentes salários. Os aprovados receberão em torno de R$ 13,2 mil.

Trata-se do TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região). Vale lembrar que o órgão tem sede em Campinas e jurisdição sobre 599 municípios paulistas.

Concurso TRT

As inscrições estavam previstas para terminar dia 05 de outubro, com a mudança, os interessados poderão se inscrever no dia 11, quarta-feira.

Há vagas de nível superior em disputa para as carreiras de técnico e analista, com salários de R$ 8.046,84 e R$ 13.202,62, respectivamente.

O órgão está localizado em Campinas e abrange 599 municípios em São Paulo. Além das vagas imediatas, também será formado um cadastro reserva para futuras oportunidades que possam surgir durante o período de validade do concurso, que é de um ano e pode ser prorrogado por mais um ano.

As chances são divididas da seguinte forma:

técnico judiciário — enfermagem do trabalho;

técnico judiciário — tecnologia da informação;

analista judiciário — contabilidade;

analista judiciário — estatística;

analista judiciário — arquivologia;

analista judiciário — comunicação social;

analista judiciário — engenharia;

analista judiciário — engenharia civil;

analista judiciário — engenharia elétrica;

analista judiciário — engenharia mecânica;

analista judiciário — engenharia de segurança do trabalho;

analista judiciário — medicina;

analista judiciário — medicina do trabalho;

analista judiciário — fisioterapia;

analista judiciário — serviço social;

analista judiciário — tecnologia da informação.

Provas do concurso público

As provas objetivas e discursivas estão agendadas para o dia 3 de dezembro, com aplicação em Campinas. Para os candidatos ao cargo de analista, as provas serão realizadas no período da manhã, enquanto para os candidatos ao cargo de técnico, as provas ocorrerão à tarde.

O conteúdo das provas inclui os seguintes temas:

Língua Portuguesa.

Raciocínio Lógico Matemático.

Noções de Administração Pública e Legislação.

Código de Ética e Regimento Interno do TRT-15.

Conhecimentos Específicos.

Noções de Informática (exceto para vagas na área de Tecnologia da Informação).

Como se inscrever neste edital TRT

Os interessados poderão se inscrever mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponível no site www.concursosfcc.com.br. As taxas de participação custam: