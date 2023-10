URGENTE! Governo divulga LISTA DE PESSOAS que terão o pagamento do BOLSA FAMÍLIA BLOQUEADO em OUTUBRO

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. No entanto, existem critérios e requisitos que precisam ser cumpridos para que as famílias possam receber esse benefício. Nesse sentido, recentemente, o governo publicou uma lista de pessoas que terão o pagamento do Bolsa Família bloqueado no mês de outubro. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos discutir os motivos para o bloqueio, como verificar se o seu nome está na lista e o que fazer caso seu benefício seja bloqueado.

Motivos para o bloqueio do Bolsa Família

Existem diversos motivos pelos quais o pagamento do Bolsa Família pode ser bloqueado. Alguns dos principais motivos incluem:

Atualização cadastral: É fundamental que as famílias beneficiárias do Bolsa Família mantenham seus dados atualizados junto ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Caso as informações estejam desatualizadas ou inconsistentes, o benefício pode ser bloqueado. Renda per capita: O Bolsa Família é destinado a famílias com renda per capita de até R$ 178,00. Se a renda da família aumentar e ultrapassar esse limite, o benefício pode ser bloqueado. Descumprimento de condicionalidades: O programa estabelece algumas condicionalidades para as famílias beneficiárias, como a frequência escolar das crianças e a realização do pré-natal pelas gestantes. Caso essas condicionalidades não sejam cumpridas, o benefício pode ser bloqueado. Óbito do beneficiário: Em caso de óbito do beneficiário, o pagamento do Bolsa Família é automaticamente bloqueado.

Verificando se o seu nome está na lista

Os beneficiários que terão o Bolsa Família bloqueado neste mês de outubro serão notificados e convocados por meio de uma mensagem do Governo Federal. Após o bloqueio, para garantir a retomada dos pagamentos, estes beneficiários terão que atualizar seus dados cadastrais relacionados à situação financeira e social da família. Portanto, pessoas que possuem dados desatualizados no cadastro do Bolsa Família estão na lista de benefícios que serão bloqueados no mês de Outubro.

O que fazer em caso de bloqueio do benefício

Se o seu benefício do Bolsa Família foi bloqueado, é importante agir rapidamente para regularizar a situação. Algumas medidas que podem ser tomadas incluem:

Atualizar o Cadastro Único: Caso seus dados estejam desatualizados, procure o órgão responsável pelo Bolsa Família em sua cidade e solicite a atualização do Cadastro Único. Comprovar a renda per capita: Se o bloqueio ocorreu por conta do aumento da renda per capita da família, reúna os documentos necessários para comprovar a nova situação financeira e apresente-os no órgão responsável pelo Bolsa Família. Cumprir as condicionalidades: Caso o bloqueio seja resultado do descumprimento das condicionalidades, procure as instituições responsáveis para regularizar a situação. Certifique-se de que as crianças estejam frequentando a escola regularmente e que as gestantes estejam realizando o pré-natal conforme recomendado. Procurar orientação: Se você não sabe exatamente o motivo do bloqueio ou não sabe como proceder para regularizar a situação, procure orientação junto aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou órgãos responsáveis pelo Bolsa Família em sua cidade.



Atualizações e exigências

O bloqueio do pagamento do Bolsa Família pode ocorrer por diversos motivos, como a falta de atualização cadastral, o aumento da renda per capita familiar, o descumprimento das condicionalidades ou o óbito do beneficiário. É importante estar atento aos critérios do programa e manter-se informado sobre as atualizações e exigências. Caso seu benefício seja bloqueado, siga as orientações fornecidas pelo órgão responsável e tome as medidas necessárias para regularizar a situação. O Bolsa Família é um importante instrumento de combate à pobreza e desigualdade social, e seu correto funcionamento depende da cooperação e comprometimento de todos os envolvidos.

Cabe ressaltar que no mês de passado (setembro), o governo federal convocou para atualização cadastral, os beneficiários que estavam com seus dados desatualizados há mais de 5 anos, isto é, última atualização realizada em 2018.

Calendário de pagamentos do mês de Outubro

Quantos aos pagamentos referentes ao mês de Outubro, o governo federal já divulgou o calendário oficial. Confira abaixo:

NIS de final 1: dia 18 de outubro

NIS de final 2: dia 19 de outubro

NIS de final 3: dia 20 de outubro

NIS de final 4: dia 23 de outubro

NIS de final 5: dia 24 de outubro

NIS de final 6: dia 25 de outubro

NIS de final 7: dia 26 de outubro

NIS de final 8: dia 27 de outubro

NIS de final 9: dia 30 de outubro

NIS de final 0: dia 31 de outubro