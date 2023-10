Urgente! INEP publica orientações para os dias de prova do ENEM 2023

O ENEM, ou Exame Nacional do Ensino Médio, é uma avaliação educacional realizada anualmente no Brasil. Ele foi criado em 1998 pelo Ministério da Educação (MEC) e é utilizado como um importante instrumento de avaliação do ensino médio no país. O ENEM tem múltiplas finalidades e é conhecido por diversos aspectos:

Acesso ao Ensino Superior

Programas de Bolsas e Financiamento

Avaliação do Ensino Médio

Certificação de Conclusão do Ensino Médio

O ENEM é composto por quatro provas objetivas (Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) e uma redação. Os resultados são apresentados em uma escala de notas, e os participantes podem utilizar essas notas de diversas maneiras, de acordo com seus objetivos educacionais. O exame geralmente ocorre em novembro de cada ano, e as inscrições são feitas previamente por meio de um processo online.

O ENEM de 2023 está chegando, e, com ele, as orientações do INEP para os dias de prova. Este guia definitivo foi elaborado para auxiliar os participantes em cada etapa do processo. Vamos mergulhar nisso!

1. Uma visão geral do ENEM 2023

O ENEM tem se consolidado como uma das provas mais relevantes do Brasil, sendo utilizada em diversos processos de seleção. Em 2023, o exame será aplicado em todo o território nacional nos dias 5 e 12 de novembro, e seus resultados serão divulgados no ano seguinte.

2. Como se preparar para o dia da prova

2.1 Confirmação da inscrição

Antes de mais nada, certifique-se de que atende a todos os requisitos necessários. Consulte o local de prova com antecedência, que estará disponível no Cartão de Confirmação de Inscrição.



2.2 Horário de chegada

Chegue ao local das provas a partir das 12h (horário de Brasília). Fique na sala de provas das 13h às 13h30 (horário de Brasília), até o início da aplicação.

2.3 Documentos necessários

Apresente-se no local de aplicação das provas com um documento de identificação válido. Para saber quais são aceitos, consulte o site oficial do INEP.

3. Durante a prova

Para iniciar a realização da prova, é estritamente necessário aguardar a autorização dada pelos aplicadores. Após receber essa autorização, você deve proceder entregando ao aplicador os seguintes documentos: o Cartão-Resposta, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho, antes de efetivamente se retirar da sala de provas.

É expressamente proibido o porte ou consumo de bebidas alcoólicas no dia em que o exame será realizado. Todos os itens de cunho pessoal que não estão permitidos durante a realização da prova devem ser devidamente acondicionados no envelope porta-objetos antes de você adentrar na sala de provas. Essas medidas visam garantir a integridade e a lisura do processo de avaliação. Portanto, é fundamental seguir rigorosamente as orientações fornecidas pelos aplicadores e manter um ambiente adequado para a execução do ENEM.

4. Regras para itens pessoais

Mantenha os aparelhos eletrônicos desligados e dentro do porta-objetos e não porte armas de qualquer espécie, exceto para os casos previstos em lei.

5. Vistoria

5.1 Identificação especial

Submeta-se à identificação especial, quando necessário.

5.2 Durante a prova

Se for ao banheiro durante a prova, deverá se submeter à identificação.

6. Comunicação

Informe ao aplicador sobre qualquer problema com o cartão resposta ou caderno de perguntas e não se comunique com outros candidatos durante a prova.

7. Final da prova

Os três últimos participantes só poderão sair da sala após a assinatura da ata e não é permitido utilizar o banheiro do local de aplicação após o término do exame e a saída definitiva da sala de provas.

A prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é importante devido a várias razões. Ela possibilita o acesso ao ensino superior, contribui para democratizar a educação, serve como critério para programas de bolsas e financiamento, avalia o ensino médio, fornece certificação de conclusão desse nível educacional e desenvolve habilidades acadêmicas e profissionais. Portanto, o ENEM desempenha um papel significativo na educação e na vida dos estudantes brasileiros.

Siga todas essas orientações e tenha uma ótima prova! Boa sorte a todos os candidatos do ENEM 2023!