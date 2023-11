Poucas pessoas sabem, mas usar pasta de dente para limpar a casa é um truque infalível.

Afinal, quando pensamos neste produto, geralmente a associamos à higiene bucal e ao nosso sorriso brilhante. No entanto, a pasta de dente tem propriedades incríveis que a tornam uma aliada eficaz na limpeza da casa.

Sim, você leu corretamente! Este produto pode ser um truque infalível para manter a sua casa limpa e brilhante.

Por isso, hoje vamos te contar diversas maneiras surpreendentes de usar a pasta como um agente de limpeza versátil.

Use a pasta de dente para limpar prata e metais

A pasta de dente é uma solução surpreendente para limpar prata e outros metais. Basta aplicar uma pequena quantidade de pasta em uma esponja ou pano macio e esfregar suavemente.

Portanto, as propriedades abrasivas do creme dental serão eficazes para eliminar manchas e proporcionar um brilho radiante aos seus objetos de prata.

Certifique-se de enxaguar bem e secar após a limpeza para evitar qualquer resíduo de pasta.



Remoção de manchas de canetas e marcadores

Manchas de canetas e marcadores podem ser um pesadelo, especialmente em superfícies de plástico e paredes.

Mas felizmente, a pasta de dente pode ajudar a eliminar essas manchas eficazmente.

Para isso, aplique uma pequena quantidade de creme dental na mancha, esfregue com cuidado e, em seguida, limpe com um pano úmido.

A saber, a pasta de dente para limpar a casa age de maneira suave, mas eficaz, que pode salvar o dia quando seus filhos decidem decorar as paredes da casa.

Use a pasta de dente para limpar tênis brancos

Tênis brancos podem ficar sujos rapidamente, e a pasta de dente pode ser a solução para deixá-los com cara de novos.

Dessa forma, passe a pasta nas áreas sujas dos tênis, esfregue com uma escova de dentes velha e, em seguida, enxágue e seque.

Eliminação de manchas em pias e torneiras

Manchas de água e manchas de sabão em pias e torneiras podem ser teimosas, mas você pode usar pasta de dente para limpar essas manchas.

Basta aplicar uma pequena quantidade de pasta na mancha, sem seguida esfregue com uma esponja ou pano e enxágue bem. Suas pias e torneiras vão brilhar como novas.

Use pasta de dente para limpar riscos em telas de celular e óculos

Se você tem riscos na tela do seu celular ou em seus óculos, a pasta de dente pode ser sua melhor amiga. Aplique uma pequena quantidade de pasta de dente na área riscada e esfregue suavemente com um pano macio.

A pasta de dente ajudará a polir a superfície e minimizar a aparência dos riscos. No caso dos óculos, lembre-se de retirar todo o produto com uma flanela antes de usá-los de novo. Isso para evitar ardências e irritações oculares.

Você pode usar pasta de dente para limpar as unhas

Manchas nas unhas podem ser difíceis de remover, especialmente após a aplicação de esmalte.

No entanto, a pasta de dente pode ajudar a clarear as unhas e remover manchas. Para isso, basta esfregar as unhas com uma escova de dentes e pasta para obter resultados surpreendentes.

Limpeza de ferros de passar roupa

Ferros de passar roupa podem acumular resíduos de amido e tecido ao longo do tempo, afetando a eficácia do ferro.

Para usar a pasta de dente para limpar o ferro, aplique uma pequena quantidade de creme dental e esfregue com um pano limpo e úmido.

Isso ajudará a remover os resíduos e a restaurar a capacidade de deslizamento do ferro.

Eliminar odores nas mãos

Após o preparo de alimentos com cheiros fortes, como alho ou peixe, você pode usar pasta de dente para eliminar o odor persistente das mãos.

Basta esfregar as mãos com um pouco de pasta e enxaguar. Isso deixará suas mãos frescas e sem odores desagradáveis.

A pasta de dente é muito mais versátil do que você imagina. Além de manter seu sorriso brilhante, ela pode ser usada em diversas tarefas de limpeza em sua casa.

No entanto, lembre-se de escolher uma pasta de dente branca e com baixo teor de abrasivos, para evitar danos em superfícies delicadas.

A próxima vez que você estiver enfrentando manchas teimosas ou precisar de um aliado na limpeza, lembre-se deste truque infalível: o creme dental é mais do que apenas para a higiene bucal.

Portanto, se você curtiu saber dessas dicas de como usar pasta de dente para limpar a casa, deixe seu comentário!