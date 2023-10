Use este truque para saber se abacaxi está doce e não erre na compra

O abacaxi é uma fruta deliciosa, refrescante e versátil, que além de ser consumida in natura, pode ser utilizada em diversas receitas. No entanto, nem sempre é fácil saber se abacaxi está doce na hora de comprar.

Afinal, não dá para provar, como fazemos com a uva, por exemplo, e muitas vezes acabamos levando para casa uma fruta verde ou até mesmo passada do ponto.

Mas não se preocupe, pois existem truques simples que podem ajudar a saber se o abacaxi está maduro e doce, evitando assim qualquer decepção na hora da compra. E para te ajudar com isso, trouxemos uma série de dicas. É só ler até o final e conferir.

Truques para saber se abacaxi está doce

É muito raro vermos na quitanda, feira ou sacolão, vendedores oferecendo abacaxis abertos para venda. Isso porque, depois de descascadas, essas frutas apodrecem rapidamente.

Sendo assim, se não forem em conserva, os abacaxis precisam ser vendidos com casca para preservarem intactos o seu sabor e aroma. Isso é ótimo, pois podemos consumir frutas fresquinhas e muito bem conservadas pela casca grossa do abacaxi. Porém, essa carapaça também dificulta a escolha de um abacaxi docinho e no ponto, o que faz com que precisemos adotar certos truques. Confira em seguida alguns dos melhores.

1. Cheire o abacaxi

Um abacaxi maduro costuma ter um aroma doce e suave. Portanto, antes de comprá-lo, não hesite em dar uma boa cheirada na casca. Se sentir um aroma agradável e característico, é sinal de que a fruta está no ponto ideal para consumo.

Porém, se o aroma estiver cítrico demais, é um indicativo de que ainda está verde. Além disso, o olfato também é um meio de identificar partes apodrecidas e se a fruta não está passada. De todo modo, use seu nariz para saber se abacaxi está doce!

2. Verifique a cor

A cor da casca do abacaxi também é um indicativo super importante de sua maturidade. Sendo assim, procure por abacaxis com casca amarela dourada, evitando aqueles com manchas verdes ou muito escuras, pois podem estar verdes ou passados do ponto.

Além disso, as folhas do abacaxi também tendem a ficar com uma coloração verde mais clara quando ele está maduro. Então, olhe a cor da fruta como um todo na hora de comprar.

3. Observação das folhas para saber se abacaxi está doce

As folhas da coroa do abacaxi também podem fornecer pistas sobre sua maturidade. Assim, se você conseguir facilmente puxar uma folha do topo do abacaxi, é provável que ele esteja bem maduro. Agora, se a folha oferecer muita resistência em se despegar da coroa, é sinal de que a polpa ainda está dura, o que significa que a fruta está muito verde e ainda imprópria para o consumo.

No entanto, tenha cuidado para não machucar a fruta ao fazer esse teste. Especialmente se você estiver testando várias frutas na feira ou sessão de hortifruti do mercado. Afinal, você não quer dar prejuízo para os vendedores e nem deixar frutas ruins para os próximos consumidores, não é mesmo?

4. Toque o abacaxi

Pressione levemente a casca do abacaxi com as pontas dos dedos. Isso porque se ele estiver macio ao toque, é um sinal de que a fruta está madura. Entretanto, se estiver muito firme, é um sinal forte de que ele ainda não está no ponto.

Assim, evite abacaxis duros demais, pois podem estar verdes e não adquirirão o sabor doce que desejamos. Em contrapartida, fazer o teste do toque também ajuda a identificar frutas muito maduras e até com partes podres. Então, usar os dedos para sentir a fruta é um excelente meio de saber se abacaxi está doce.

5. Peso e tamanho: critérios para saber se abacaxi está doce

Um abacaxi maduro geralmente é mais pesado em relação aos mais verdes. Com o processo de amadurecimento, o caldo fica mais espesso e a polpa mais suculenta e encharcada, o que faz a parte de baixo da fruta ficar mais densa.

Por isso, pegue o abacaxi nas mãos e sinta o seu peso na hora de escolher. Além disso, procure por frutas que sejam proporcionais ao seu tamanho. Isso porque abacaxis muito pequenos ou grandes demais podem indicar que não estão no ponto ideal para consumo.

Agora que você conhece esses truques simples, não precisa mais se preocupar em comprar abacaxis verdes ou passados do ponto. Use essas dicas na próxima vez que for ao mercado e saiba com certeza se abacaxi está doce!