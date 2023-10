Usher faz serenata para Doja Cat e Jessica Alba no Vegas Residency Show

Usher tem um talento especial para ver mulheres famosas em seus shows em Las Vegas hoje em dia – e sexta-feira não foi diferente… com ninguém menos que Gato Doja dar Jessica Alba chamando sua atenção.

O cantor estava fazendo seu trabalho no fim de semana e, como normalmente faz – Usher abriu caminho no meio da multidão enquanto continuava a cantarolar. Claro, ele se concentrou em algumas celebridades femininas aqui que estavam na plateia… da mesma forma que faz há meses.

Primeiro, ele avistou Doja… que estava comemorando seu 28º aniversário e parecia mais do que feliz em entreter Usher – especialmente enquanto ele flutuava ao som de sua música ‘There Goes My Baby’.