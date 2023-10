Usiminas OFERECE EMPREGOS para Eletricista, Mecânico e mais!

A Usiminas, empresa brasileira que atua no setor siderúrgico, líder na produção e comercialização de aços planos, está buscando novos funcionários para compor sua equipe. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, verifique quais são os postos de trabalho disponíveis e mais informações:

Analista de Suprimentos – Itatiaiuçu – MG – Efetivo;

Banco de talentos – Itatiaiuçu – MG – Banco de talentos;

Eletricista de Manutenção II – Itatiaiuçu – MG – Efetivo;

Mecânico (a) de Manutenção I – Borracheiro – Itatiaiuçu – MG – Efetivo;

Mecânico (a) de Manutenção – Lubrificação – – Itatiaiuçu – MG – Efetivo;

Mecânico (a) Hidráulico I – Ipatinga – MG – Efetivo;

Operador (a) de Produção I – PCD – Ipatinga – MG – Efetivo;

Operador (a) de Produção – Vaga Exclusiva PCD – Ipatinga – MG – Efetivo.

Mais sobre a Usiminas

Falando mais sobre a Usiminas, vale frisar que trata-se de uma empresa que reforça o compromisso com o mercado sustentável. Além disso, a Usiminas oferece vagas exclusivas para seu programa de inclusão e diversidade, na qual buscam-se candidatos que queiram fazer parte da equipe independente de cor, raça, gênero, deficiência, orientação sexual ou religião.

Por fim, é interessante ressaltarmos que a Usiminas tem um faturamento bem grande. Só para dar como exemplo, a sede de Belo Horizonte (localizada na Pampulha) foi vendida por R$130 milhões em 2020. Já em 2021, a Usiminas inaugurou a nova sede em Belo Horizonte: o Amadeus Business Tower, que fica localizado na Avenida do Contorno, região da Savassi, um dos bairros mais importantes de BH.

Como enviar o seu portfólio?

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes (requisitos, horário de trabalho, etc..), você confere os prazos.

