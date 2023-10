usuários agora podem contar com até 1,2% de cashback; Veja como

O PicPay, aplicativo de pagamentos que funciona como uma carteira digital, anunciou o lançamento de seus novos cartões de crédito. A novidade chega nas variantes Mastercard Black e Mastercard Platinum, que oferecem aos clientes da plataforma benefícios como acesso a salas VIP em aeroportos, seguro médico em viagens, experiências na Mastercard e cashback (dinheiro de volta).

Nesse sentido, o novo cartão Black do PicPay oferece um cashback de 1,2%, e o Platinum de 0,5%. Segundo a empresa, os lançamentos fazem parte de uma estratégia de ganhar espaço no mercado de cartões de crédito premium, visando atender os desejos de um determinado público.

Recentemente, o PicPay deu início a segmentação dos clientes, lançando a unidade de negócios de investimentos. As opções disponibilizadas são aplicações em fundos, CDBs próprios e de terceiros com diferentes prazos, LCIs e LCAs.

Frederico Trevisan, executivo de cartões da empresa, afirmou: “Com sua escala gigante, o PicPay tem um público relevante com esse perfil e que já esperava por produtos desse tipo. Por isso, logo no lançamento, estamos oferecendo vantagens competitivas e bem acima dos concorrentes, como o cashback de 1,2% na fatura, além do design atraente, que com certeza vai virar objeto de desejo”.

Mastercard Black e Mastercard Platinum

O PicPay está disponibilizando as variantes Mastercard Black e Mastercard Platinum de maneira gradual, tanto para os novos clientes que se encaixam nos requisitos necessários quanto para os usuários que já possuem o PicPay Card, e que podem fazer o upgrade.

Com relação à anuidade, o PicPay Card Black e Platinum contam com uma isenção por um período de três meses. Confira a seguir como ficam as anuidade destes cartões após este período inicial:

PicPay Card Mastercard Black : R$ 1.068,00 ao ano por cartão ou R$ 534,00 por cartão adicional. Possibilidade de isenção para gastos mensais a partir de R$ 8 mil, assim como para investimentos na empresa de no mínimo R$ 50 mil;

: R$ 1.068,00 ao ano por cartão ou R$ 534,00 por cartão adicional. Possibilidade de isenção para gastos mensais a partir de R$ 8 mil, assim como para investimentos na empresa de no mínimo R$ 50 mil; PicPay Card Mastercard Platinum: R$ 588,00 ao ano por cartão ou R$ 294,00 por cartão adicional. Possibilidade de isenção para gastos mensais a partir de R$ 3 mil, assim como para investimentos na empresa de no mínimo R$ 20 mil.

Deve-se destacar que os requisitos para isenção são verificados todos os meses pelo PicPay. Sendo assim, caso o usuário cumpra um dos requisitos listados, a parcela mensal da anuidade não será cobrada.



Você também pode gostar:

Como solicitar o PicPay Card?

O PicPay Card pode ser solicitado pelos clientes da carteira digital diretamente pelo aplicativo da empresa, que está disponível para download em dispositivos Android e iOS. Através do software, o usuário deve demonstrar interesse em adquirir o serviço, entrando na lista de espera.

Para solicitar esse cartão de crédito e débito o cliente PicPay também deve fornecer alguns dados pessoais para a plataforma, como nome completo, data de nascimento, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Além disso, uma foto no formato “selfie” segurando o documento oficial de identificação será necessária. Após o cadastro inicial, o PicPay irá fazer uma análise do perfil do usuário e fornecer uma resposta, aprovando ou recusando o pedido do novo cartão. Caso aprovado, o cliente poderá ter acesso a mais informações sobre o serviço, como limite de crédito, através do aplicativo.