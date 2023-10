UTFPR encerra período de inscrição do Vestibular 2024

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) encerrara nesta segunda-feira, dia 9 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular 2024. De acordo com o cronograma, a UTFPR receberá as inscrições até as 23h59 de amanhã (horário de Brasília).

O Vestibular da UTFPR tem como objetivo selecionar novos alunos para ingresso em cursos de graduação de diversas áreas, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2024. Podem se inscrever estudantes que têm o Ensino Médio completo e desejam ingressar no ensino superior no próximo ano.

De acordo com as orientações do edital, a UTFPR está recebendo as inscrições para o Vestibular 2024 de forma virtual. Confira a seguir como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas!

Vestibular 2024: Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o Portal do Candidato e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição até as 23h59 de amanhã.

Além dos dados pessoais, escolares e de contato, no ato da inscrição, os candidatos deverão indicar até duas opções de curso de graduação. Além disso, o estudante deve informar se deseja participar do Vestibular 2024 em ampla concorrência ou por meio do sistema de cotas. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos devem pagar a taxa de até 10 de outubro. O pagamento poderá ser feito por boleto bancário e via PIX. A UTFPR já recebeu os pedidos de isenção e o resultado preliminar já está disponível. O resultado final está previsto para essa segunda-feira (9). Conforme estabelecido no edital, tiveram direito ao benefício da gratuidade na inscrição estudantes que são membros de famílias de baixa renda, que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Vestibular 2024: Provas

A classificação dos candidatos inscritos no Vestibular 2024 será estabelecida a partir das notas obtidas pelos candidatos em prova aplicada pela UTFPR de forma presencial. A avaliação abarcará os componentes curriculares do Ensino Médio.



Você também pode gostar:

A UTFPR aplicará as provas no dia 19 de novembro de 2023, de forma presencial. Os locais de prova serão nas 13 cidades nas quais a UTFPR possui campus.

Os candidatos responderão a uma prova objetiva e a uma prova de redação em Língua Portuguesa. A prova objetiva contará com 60 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais: Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Brasileira, Língua Estrangeira Moderna (Espanhol ou Inglês), Filosofia e Sociologia .

Segundo as orientações da UTFPR, os estudantes deverão chegar aos locais de prova com antecedência no dia da aplicação. Para ter acesso ao local de prova será necessário apresentar documento oficial de identificação com foto.

Oferta de vagas

Ao todo, a UTFPR está ofertando 3.188 (três mil cento e oitenta e oito) vagas para ingresso no 1º semestre de 2024. Há vagas para 114 opções de cursos de graduação.

As oportunidades estão distribuídas 13 campi da UTFPR: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

Cerca de metade das vagas estão reservadas para estudantes egressos de escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido, há vagas exclusivas para estudantes de baixa renda (renda familiar per capita de até 1,5 salário-mínimo), para pretos, pardos ou indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado do Vestibular 2024 está prevista para o dia 16 de janeiro de 2024.

Nessa data a universidade publicará a lista de classificados na 1ª chamada e as orientações para as matrículas, que serão recebidas entre os dias 17 e 20 de janeiro, de maneira virtual.

Confira o edital do Vestibular 2024 para mais informações.

Leia também UEMS abre período de inscrição para o Vestibular 2024; saiba mais detalhes.