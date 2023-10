Utiliza o aplicativo Caixa Tem? Confira informações relevantes e atuais

O aplicativo Caixa Tem, criado em 2020 durante a pandemia da Covid-19, está novamente no centro das atenções. Desta vez, ele emitiu um alerta importante para os beneficiários do novo programa do Bolsa Família.

A notícia diz respeito ao pagamento do Auxílio Gás, que não será repassado no mês de novembro. Entenda o que mudou e a importância de estar atento às informações oficiais dos programas do governo federal. Vale ressaltar que o Auxílio Gás é um programa de transferência de renda semelhante ao Bolsa Família e é administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

O que é o Caixa Tem?

O Caixa Tem é uma plataforma criada em 2020 para fornecer acesso a serviços financeiros e programas sociais a um grande número de pessoas, principalmente durante a pandemia da Covid-19. Em suma, ele se tornou fundamental para mais de 60 milhões de brasileiros.

Além de ser a porta de entrada para o Bolsa Família, o Caixa Tem engloba diversos outros programas, como:

Bolsa Família: um dos maiores programas de transferência de renda do país.

Vale-gás: iniciativa destinada a auxiliar as famílias de baixa renda no acesso ao gás de cozinha.

Seguro-desemprego: benefício que ampara trabalhadores que perderam seus empregos.

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço): uma poupança compulsória para o trabalhador.

PIS (Programa de Integração Social): benefício destinado aos trabalhadores que atendem a certos critérios.

Informações atuais sobre o acesso ao Caixa Tem

Se você ainda tem dúvidas sobre como acessar o Caixa Tem, todas as respostas podem ser encontradas diretamente na página do aplicativo no site da Caixa. No entanto, para facilitar, vamos responder a algumas perguntas frequentes sobre o acesso:



Como realizar login no Caixa Tem?

Conforme informações oficiais, para fazer login no Caixa Tem, o usuário precisará das seguintes informações:

Número do CPF: seu Cadastro de Pessoa Física.

E-mail e número de telefone válido: para facilitar a comunicação e recuperação de senha.

Problemas de acesso ao CAIXA Tem

Caso esteja enfrentando dificuldades ao acessar o CAIXA Tem devido a dados não reconhecidos ou perda de acesso, saiba que é possível resolver essa situação de maneira simples e segura diretamente pelo aplicativo. Saiba como recuperar o acesso:

Abra o aplicativo CAIXA Tem e, na tela de login, digite o seu CPF e clique em “Próximo”.

Por conseguinte, selecione a opção “Recuperar Senha”.

Insira novamente o seu CPF e clique em “Continuar”.

Em seguida, selecione a opção “Não reconheço esses dados”.

Siga as instruções fornecidas passo a passo para recuperar o seu acesso.

Você receberá notificações por e-mail e SMS com informações sobre o processo de recuperação.

Além disso, será necessário enviar uma foto do seu documento de identificação (RG ou CNH) original, juntamente com uma foto sua segurando o documento.

Após o envio dos documentos, é necessário aguardar o processo de análise, o qual pode levar até um dia útil.

Ao final da análise, você receberá um novo e-mail contendo um link para confirmar o seu acesso e trocar a sua senha.

Utilize o Caixa Tem de forma segura

É essencial tomar precauções ao usar o Caixa Tem para garantir a segurança de suas informações e recursos. Aqui estão algumas dicas importantes:

Evite fazer login de vários CPFs no seu celular: mantenha seu acesso pessoal e seguro.

Não troque a senha de acesso com constância: isso pode parecer suspeito e pode ser confundido com tentativas de fraude.

Mantenha seu endereço de e-mail atualizado. Uma vez que o banco usa este canal para se comunicar com você, portanto, certifique-se de que está correto. Além disso, nunca compartilhe sua senha de acesso com ninguém.