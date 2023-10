utilizar o cartão de crédito aumenta a pontuação?

O score é uma pontuação que indica o nível de confiança de um consumidor no mercado de crédito. Assim, quanto maior o score, maior a chance de conseguir empréstimos, financiamentos e cartões de crédito com melhores condições e taxas de juros.

Empresas como a Serasa, por exemplo, são responsáveis por analisar o comportamento financeiro do consumidor e definir a sua pontuação. Dessa maneira, para conseguir aumentar o score, é fundamental criar bons hábitos financeiros. Mas será que esses hábitos também inclui a utilização do cartão de crédito? Confira a seguir.

Usar cartão de crédito pode aumentar o score?

O cartão de crédito é uma forma de crédito que você pode usar para fazer compras parceladas ou à vista, sem precisar ter o dinheiro na hora. No entanto, ele também tem um limite, que é o valor máximo que você pode gastar com ele. Esse limite é definido pelo banco ou pela operadora do cartão, com base na sua renda e no seu histórico de crédito.

Dessa maneira, ao utilizar o cartão de crédito, você está demonstrando que tem acesso ao crédito e que sabe usá-lo de forma responsável. Isso pode aumentar a sua pontuação score, pois mostra que é um bom pagador e que tem capacidade de assumir e honrar compromissos financeiros.

No entanto, se você usa o cartão de crédito de forma excessiva ou irresponsável, isso pode diminuir a sua pontuação. Por exemplo: se você gasta mais do que o seu limite, atrasa ou deixa de pagar a fatura, faz muitas compras parceladas ou solicita vários cartões ao mesmo tempo.

Isso porque esses comportamentos indicam que você está com dificuldades financeiras e não tem controle sobre os seus gastos. Por isso, o resultado pode ser a redução da pontuação score, pois os birôs de crédito consideram que você tem um risco maior de não pagar as suas dívidas.

Como utilizar o cartão de crédito para aumentar o score?



De forma geral, o cartão de crédito influencia diretamente na pontuação score. Mas é importante saber utilizá-lo da melhor forma possível para conseguir aumentar a sua pontuação. A seguir, confira algumas dicas importantes:

Pague a fatura do cartão em dia e no valor total;

Prefira fazer compras à vista com o cartão. Evite parcelar as compras em muitas vezes, pois isso pode aumentar o seu endividamento e reduzir o seu limite disponível;

Não solicite muitos cartões de crédito. Tenha apenas um ou dois cartões, de preferência com benefícios que se adequem ao seu perfil e às suas necessidades;

Consulte a sua pontuação e mantenha os seus dados atualizados, pois este é um dos requisitos para aumento da pontuação score.

Como consultar o score de crédito?

A consulta do score de crédito pode ser feita de forma 100% online e gratuitamente no site da Serasa. A seguir, confira o passo a passo completo para fazer o acesso e conferir as suas informações:

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo da Serasa no seu celular. O app está disponível para aparelhos Android e IOS; Na sequência, basta fazer o login com o seu CPF e senha. Mas caso seja o primeiro acesso, é possível fazer o cadastro no próprio app de forma rápida e gratuita. Para isso, basta seguir as orientações da tela; Após fazer login no aplicativo da Serasa, a sua pontuação score aparecerá na primeira página e também será possível observar o seu histórico.

Por fim, é importante lembrar que o score de crédito não muda da noite para o dia. Ele é resultado do seu comportamento financeiro ao longo do tempo. Por isso, ser paciente e persistente é fundamental na busca por uma vida financeira mais saudável.