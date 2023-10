UVA abre inscrições para o Vestibular 2024

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) abre nesta segunda-feira, dia 2 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no primeiro semestre letivo do próximo ano.

De acordo com o edital, a UVA receberá as inscrições para o processo seletivo até as 23h59 do dia 31 de outubro (horário de Brasília). Somente estudantes estejam concluindo ou que tenham o Ensino Médio completo poderão participar da seleção.

Ainda conforme indicado no edital, a UVA ofertará mais de mil vagas através do Vestibular 2024 para ingresso em cursos de graduação de diversas áreas. Confira abaixo como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas pela universidade!

Inscrições abertas

A UVA receberá as inscrições para o Vestibular 2024 exclusivamente via Internet. Nesse sentido, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site da UVA, fazer login no sistema e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No requerimento de inscrição os candidatos deverão informar todos os dados pessoais, escolares e de contato solicitados. Além disso, no ato da inscrição, o candidato deverá escolher uma opção de curso e informar se deseja participar do Vestibular 2024 em ampla concorrrência ou por meio do sistema de cotas.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 100,00 (cem reais). O último dia para gerar o boleto será 31 de outubro, enquanto a data limite para o pagamento da taxa será 3 de novembro.



Redução da taxa

O edital do Vestibular 2024 prevê a concessão da isenção parcial da taxa de inscrição para os candidatos que são alunos ou que são egressos de escolas da rede pública de ensino (municipal,

estadual ou federal).

Para ter direito ao benefício, os candidatos precisam enviar a solicitação anexando os documentos comprobatórios exigidos. Os pedidos de redução da taxa poderão ser feitos entre os dias 2 e 6 de outubro, exclusivamente no site da UVA. De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado está prevista para 10 de outubro.

O valor da taxa para os beneficiados será de R$ 50,00 (cinquenta reais). Os pagamentos deverão ser feitos até 3 de novembro.





Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos inscritos, a UVA aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o edital, a aplicação das provas está marcada para o dia 26 de novembro. A aplicação acontecerá em dois turnos. No período da manhã o início será às 8h30 e término às 12h30. À tarde, a aplicação será das 14h30 às 17h30 (horário de Brasília).

Os locais de prova serão nos municípios de Sobral, Acaraú, Camocim e São Benedito. Conforme o cronograma, os candidatos poderão consultar o local de prova a partir de 20 de novembro, no Cartão de Informação.

A UVA aplicará uma Prova de Conhecimentos Gerais comum a todos os candidatos no período da manhã. Já no período da tarde serão aplicadas a Prova de Redação e uma Prova de Conhecimentos Específicos, cujo conteúdo varia de acordo com a área do curso escolhido pelo candidato.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, ao todo, a UVA está ofertando 1.140 vagas para cursos de graduação presenciais. As oportunidades estão distribuídas entre os campi da UVA localizados nos seguintes municípios:

Sobral: 860 vagas;

Acaraú: 80 vagas;

Camocim: 80 vagas;

São Benedito: 120 vagas.

Haverá reserva de vagas para egressos de escolas públicas, para pretos e pardos e também para pessoas com deficiência. Para mais informações, acesse o edital do Vestibular 2024 na íntegra.

