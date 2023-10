Vacina será incluída no calendário nacional de crianças e grupos prioritários

A COVID-19, que é a abreviação de “Coronavirus Disease 2019” (Doença do Coronavírus 2019), é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. A doença se espalhou rapidamente pelo mundo, resultando em uma pandemia global declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020.

A COVID-19 é caracterizada por uma ampla gama de sintomas que podem variar de leves a graves e incluem febre, tosse, falta de ar, fadiga, perda de olfato e paladar, dor de garganta, congestão nasal, dores musculares, dores de cabeça e, em casos graves, pneumonia, dificuldade respiratória aguda, insuficiência respiratória e, em alguns casos, óbito.

Conforme lidamos com os desafios apresentados pela pandemia de covid-19, surge uma informação de grande relevância que merece destaque: a divulgação de que a imunização contra essa enfermidade será incorporada ao cronograma oficial de vacinação nacional a partir do ano de 2024.

Grupos Prioritários

A principal intenção é dar prioridade a certos grupos que são mais propensos a desenvolver formas graves da doença.

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos Grupos de alto risco: idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades Comunidades vulneráveis: indígenas, ribeirinhos e quilombolas Instituições de longa permanência e seus trabalhadores Pessoas com deficiência permanente Pessoas privadas de liberdade maiores de 18 anos Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas Funcionários do sistema de privação de liberdade Pessoas em situação de rua

Essa decisão foi apoiada após uma análise cuidadosa da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização contra o covid-19 (CTAI).

Tendências e Informações Atuais

O Brasil, como muitos outros países, está testemunhando uma flutuação no número de casos de covid-19. De acordo com o último Boletim InfoGripe da Fiocruz, há um aumento de casos na população adulta de alguns estados.



Sinalização de aumento em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul

Houve indicativos de crescimento lento nas ocorrências de Síndrome Respiratórias Agudas (SRAG) positivas para covid-19 na população de idade avançada em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Interrupção de crescimento em alguns estados

Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro, que anteriormente estavam em alerta de crescimento, demonstraram indícios de interrupção no aumento de notificações.

Vacinação: A Principal Medida de Combate

A imunização através da administração de vacinas permanece, incontestavelmente, a estratégia mais eficaz e crucial no enfrentamento do vírus em questão e na redução das manifestações severas da enfermidade. Neste cenário atual, é essencial enfatizar que a vacina está prontamente acessível sem qualquer custo para todos os cidadãos, independentemente da idade, a partir dos 6 meses de vida, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dose de Reforço

Indivíduos maiores de 18 anos que já receberam ao menos duas doses da vacina devem receber uma dose de reforço da vacina bivalente.

Movimento Nacional pela Vacinação

Em fevereiro, o Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação, com o objetivo de recuperar as altas coberturas vacinais no Brasil.

Registro de Vacinação

O registro de vacinação pode ser feito de duas maneiras:

Usando o aplicativo ConecteSUS Cidadão Em papel, pelo profissional de saúde local

Este é um passo importante para manter a situação vacinal atualizada.

A adição da imunização contra o vírus da covid-19 ao Calendário Nacional de Vacinação é um marco de extrema relevância na luta contra a atual pandemia que assola nosso país. Essa ação estratégica, que direciona sua atenção para os grupos considerados prioritários, demonstra de forma inequívoca o comprometimento do Brasil com o bem-estar e a saúde de sua população. Além disso, ela se insere em um contexto mais amplo que é o Movimento Nacional pela Vacinação, uma iniciativa que corrobora e fortalece o esforço coletivo do país em prol da imunização abrangente e efetiva contra essa doença altamente contagiosa.