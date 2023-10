Vagas, inscrições e provas! Saiba tudo sobre o concurso EBSERH

O concurso EBERSH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) já conta com editais publicados para diversas áreas.

Ao todo são 695 vagas.

A divisão vai acontecer do seguinte modo:

554 para área médica;

106 para área assistencial;

35 para área administrativa.

Vagas concurso EBERSH

As vagas estão distribuídas entre cargos de níveis médio, técnico e superior de escolaridade, apresentando uma variedade de opções salariais que começam em R$ 2.626,01 e podem chegar até R$ 12.524,35. Além disso, os candidatos selecionados terão direito a benefícios que incluem:

Auxílio-alimentação no valor de R$ 563,16.

Auxílio pré-escolar no valor de R$ 183,72.

Assistência médica e odontológica.

Auxílio para pessoa com deficiência, disponível para filhos ou dependentes dos colaboradores.

As oportunidades de emprego estão disponíveis em diversas regiões do Brasil, abrangendo o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, incluindo o Distrito Federal. Os candidatos podem ser alocados em 23 estados brasileiros, que são:

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins



Cargos concurso EBERSH

Sobre os cargos. Confira:

Nível médio: assistente administrativo.

Nível técnico: técnico em análises clínicas, técnico em citopatologia, técnico em enfermagem, técnico em farmácia, técnico em necropsia, técnico em prótese dentária, técnico em radiologia, técnico em saúde bucal, técnico em contabilidade e técnico em segurança do trabalho.

Nível superior: advogado, analista administrativo, analista de tecnologia da informação, arquiteto, assistente social, biólogo, biomédico, dentista, enfermeiro, engenheiro, farmacêutico, físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, jornalista, médico, nutricionista, pedagogo, profissional de educação física, psicólogo, tecnólogo em radiologia, tecnólogo em gestão hospitalar e terapeuta ocupacional.

Para acessar os editais do concurso EBERSH, escolha a seguir:

Como se inscrever

Os interessados no concurso EBERSH poderão se inscrever até 30 de outubro, às 23h. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.ibfc.org.br. As taxas de participação variam de R$ 90 a R$ 159, a depender do cargo escolhido.

Aqueles que fazem parte do grupo de isenção poderão solicitar entre os dias 04 e 06 de outubro. Os grupos são:

fazem parte de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal;

são doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Como serão as provas do concurso EBERSH

As provas, tanto a objetiva (para todas as vagas) quanto a discursiva (apenas para carreiras na área administrativa), estão agendadas para o dia 17 de dezembro, com aplicação em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Estas avaliações abordarão os seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico (com exceção da área médica)

Informática (apenas para a área administrativa)

Legislação

Conhecimentos Específicos

Além das provas, também será realizada uma análise de títulos, com o envio dos documentos à banca entre os dias 21 e 23 de novembro. A validade do processo seletivo será de um ano, com a possibilidade de prorrogação por igual período.

Distribuição de vagas concurso EBSERH

A distribuição será realizada da seguinte forma:

Hospital Universitário da UFMA (HU-UFMA), em São Luiz/MA;

Hospital Universitário do Piauí (HU-UFPI), em Teresina/PI;

Complexo Hospitalar da UFC (Hospital Universitário Walter Cantídio CH-UFC/HUWC-UFC) e (Maternidade Escola Assis Chateaubriand CH-UFC/MEAC-UFC), em Fortaleza/CE;

Hospital de Doenças Tropicais (HDT-UFT), em Araguaína/TO;

Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB-UFRN), em Santa Cruz/RN;

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN), em Natal/RN;

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC-UFRN), em Natal/RN;

Hospital das Clínicas da UFPE (HC-UFPE), em Recife/PE;

Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB), em João Pessoa/PB;

Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros (HU-UNIVASF), em Petrolina/PE;

Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG), em Campina Grande/PB;

Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB-UFCG), em Cajazeiras/PB;

Hospital Universitário da UFS (HU-UFS), em Aracaju/SE;

Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS), em Lagarto/SE;

Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES-UFBA), em Salvador/BA;

Maternidade Climério De Oliveira (MCO-UFBA), em Salvador/BA;

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA-UFAL), em Maceió/AL;

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, sede em Brasília/DF;

Hospital Universitário de Brasília – (HUB-UnB), em Brasília/DF;

Hospital das Clínicas da UFG (HC-UFG), em Goiânia/GO;

Hospital Universitário da UFJF (HU-UFJF), em Juiz de Fora/MG;

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG-UNIRIO), no Rio de Janeiro/RJ;

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP-UFF), em Niterói/RJ;

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM-UFES), em Vitória/ES;

Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG), em Belo Horizonte/BH;

Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD), em Dourados/MS;

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS), em Campo Grande/MS;

Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM-UFMT), em Cuiabá/MT;

Hospital de Clínicas da UFTM (HC-UFTM), em Uberaba/MG;

Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCAR), em São Carlos/SP;

Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Maternidade Victor Ferreira do Amaral CHC-UFPR (MVFA-UFPR) e (Hospital de Clínicas da UFPR CHC-UFPR (HC-UFPR), em Curitiba/PR;

Hospital Universitário da UFSC (HU-UFSC), em Florianópolis/SC;

Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM), em Santa Maria/RS;

Hospital Escola da UFPel (HE-UFPel), em Pelotas/RS;

Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior (HU-FURG), em Rio Grande/RS;

Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-UFAM), em Manaus/AM;

Complexo Hospitalar Universitário da UFPA (Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza CHU-UFPA/HUBFS) e (Hospital Universitário João de Barros Barreto CHU-UFPA/HUJBB), em Belém/PA;

Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá – HU-Unifap, em Macapá/AP; e

Hospital de Clínica da Universidade Federal de Uberlândia – HC-UFU, em Uberlândia/MG.