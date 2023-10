Vagas para MÉDIO, TÉCNICO e SUPERIOR abertas! Confira COMO se inscrever

Há vagas para médio, técnico e superior disponíveis no momento. Desta vez, as chances são por meio de concurso público.

Veja como se inscrever.

Vagas de concurso

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) está oferecendo uma nova oportunidade para aqueles que desejam ingressar no serviço público. O edital para a contratação de 91 servidores técnico-administrativos já foi publicado, e as inscrições estão abertas.

As carreiras contemplam profissionais com níveis médio, técnico e superior, com salários variando de R$ 2.778,13 a R$ 5.214,92, incluindo o auxílio-alimentação no valor de R$ 658. Além dos vencimentos, os servidores terão direito a benefícios como auxílio pré-escolar, vale-transporte e adicional de incentivo à qualificação.

Cargos e vagas

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Nível médio: 1 vaga para Assistente de Alunos e 24 vagas para Assistentes em Administração.

Nível técnico: 3 vagas para Técnicos de Laboratório na área de Química, 2 vagas para Técnicos de Laboratório na área de Biologia, 1 vaga para Técnico em Contabilidade, 1 vaga para Técnico em Farmácia, 2 vagas para Técnico em Radiologia e 11 vagas para Técnicos em Tecnologia da Informação.



Nível superior: Diversas vagas, incluindo administradores, analistas de tecnologia da informação, arquivistas, assistentes sociais, bibliotecários documentalistas, economistas, engenheiros agrônomos, engenheiros civis, farmacêuticos, fonoaudiólogos, médicos, médicos psiquiatras, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, pedagogos, produtores culturais, técnicos em assuntos educacionais e terapeutas ocupacionais.

A prova objetiva está marcada para o dia 28 de janeiro do próximo ano, com locais de aplicação em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. A avaliação abrangerá a resolução de 50 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, legislação e conhecimentos específicos.

Este processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da instituição, conforme estabelece o edital.

Como se inscrever nestas vagas

Os interessados deverão se inscrever até 26 de novembro, às 23h59. Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.institutoaocp.org.br. As taxas de participação variam de R$ 70 a R$ 150.

Outro concurso

Mais um concurso na Bahia foi anunciado. Desta vez, o edital vai ofertar quase 200 vagas para vários cargos. Confira a seguir.

As chances são para cidade de Vitória da Conquista. Veja. Concurso na Bahia Em Vitória da Conquista, Bahia, há boas notícias para quem almeja uma carreira no serviço público. A prefeita Sheila Lemos anunciou um próximo concurso que oferecerá 182 vagas em diversos cargos. O concurso foi divulgado no último sábado, 28 de outubro. A prefeita Sheila Lemos expressou: “Estamos iniciando a fase de concursos públicos na Prefeitura de Vitória da Conquista, começando pela área da Educação, com 214 vagas e a criação de um cadastro reserva. Agora, estamos planejando este novo concurso com 182 vagas. Conforme identificarmos as necessidades de novos servidores efetivos, planejaremos concursos em outras áreas também.” A expectativa é que o edital para a escolha da banca organizadora seja elaborado ainda em novembro, com a publicação do edital no primeiro trimestre de 2024. Este concurso é aguardado com grande expectativa pela comunidade local e oferece uma oportunidade valiosa para quem busca uma carreira no setor público. Segundo informações preliminares, a Secretaria Municipal de Gestão e Inovação (Semgi) está atualmente na fase final dos processos internos relacionados à licitação que definirá a empresa responsável por conduzir o concurso. A coordenadora de Gestão de Pessoas da Semgi, Maria Augusta Andrade, informou: “Estamos em estágios avançados no processo de seleção e na fase final da escolha da banca, visando ao lançamento do edital.” Essa notícia revela um progresso animador em direção à realização do concurso em Vitória da Conquista, o que é aguardado com grande expectativa pela comunidade local e pelos aspirantes a cargos no serviço público. Com a finalização dos procedimentos internos, o caminho para o lançamento do edital está mais próximo, o que permitirá aos candidatos se prepararem adequadamente para as provas e buscarem a realização de seus sonhos profissionais. Conheça os cargos aqui