Vagas, salários, cargos e inscrições; saiba tudo sobre o concurso MMA

O concurso MMA ( Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima) liberou o edital com vagas para nível superior.

Se você interessa pelo edital, veja a seguir todos os detalhes do certame.

Concurso MMA e vagas

Foi anunciado, no Diário Oficial da União de hoje, 25 de outubro, o aguardado edital do mais recente concurso do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). O objetivo é preencher 98 vagas para o cargo de analista ambiental. A contratação da banca organizadora havia sido formalizada no último dia 11.

Para se candidatar ao cargo, é necessário possuir formação de nível superior em qualquer área de conhecimento. Os salários iniciais atingem o valor de R$ 10.633,33, com uma carga horária de 40 horas semanais. As inscrições ficarão abertas no período de 3 a 22 de novembro.

Das 98 vagas oferecidas pelo MMA, a distribuição é feita da seguinte maneira:

73 vagas destinadas à ampla concorrência

20 vagas reservadas para candidatos autodeclarados negros

5 vagas disponíveis para pessoas com deficiência

Remuneração concurso MMA

O salário inicial é de R$ 9.475,72, já considerando o auxílio-alimentação. Além disso, os candidatos aprovados poderão receber uma gratificação de qualificação no valor de R$ 385,70 para especialização, R$ 769,10 para mestrado e R$ 1.157,58 para doutorado.



Você também pode gostar:

Como serão as provas do concurso MMA?

A data marcada para as provas objetiva e discursiva é 21 de janeiro, um dia que promete ser decisivo na trajetória dos concorrentes. E o melhor de tudo é que a aplicação dessas provas ocorrerá nas capitais de todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, tornando o processo acessível a um grande número de participantes.

Para se dar bem no exame, é importante conhecer a estrutura das provas. A prova objetiva trará um total de 100 questões, divididas em duas partes.

A primeira seção compreende 40 questões de conhecimentos básicos, abrangendo aspectos como língua portuguesa, língua inglesa, noções de gestão pública, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, legislação e normas ambientais, integridade pública e atualidades (destinadas apenas à prova discursiva).

A segunda seção do concurso MMA envolve 60 questões de conhecimentos específicos, sendo essas o coração da prova.

Nesse ponto, os candidatos precisam demonstrar domínio em áreas cruciais, como biodiversidade, florestas e direitos dos animais, mudanças climáticas, qualidade ambiental, bioeconomia e gestão ambiental.

Além disso, a prova discursiva, avaliada em 30 pontos, exigirá dos participantes a produção de um texto de até 30 linhas sobre um tópico da atualidade.

Com essa perspectiva animadora, o concurso do MMA se mostra como uma chance única para aqueles que buscam contribuir efetivamente para a proteção do meio ambiente e a promoção de políticas ambientais inovadoras.

Como se inscrever no concurso MMA

Os interessados deverão se inscrever na página eletrônica da banca organizadora, o Cebraspe.

No primeiro dia, o acesso poderá ser feito a partir das 10 horas, enquanto no último, somente até às 18 horas. A taxa é de R$ 110.

Atribuições do cargo

Confira a seguir as principais funções do cargo:

Os Analistas Ambientais desempenham um papel vital na proteção do nosso planeta. Eles são os guardiões do meio ambiente, trabalhando incansavelmente para garantir que as políticas nacionais de meio ambiente, formuladas no âmbito da União, sejam executadas de forma eficaz.

Suas atribuições são variadas e englobam desde a regulamentação e controle de atividades que afetam o meio ambiente até o monitoramento ambiental e a conservação de ecossistemas e espécies ameaçadas.

Uma das responsabilidades fundamentais desses profissionais é garantir que as empresas estejam em conformidade com as leis e regulamentos ambientais.

Isso inclui a emissão de licenças ambientais e a fiscalização para assegurar que as organizações estejam operando de maneira responsável em relação ao meio ambiente.

Além disso, eles monitoram de perto as mudanças ambientais, coletando dados sobre a qualidade do ar, da água e do solo, bem como mudanças climáticas.

EDITAL