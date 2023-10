Vai chover no feriadão? Veja a previsão do tempo para todo o país

Chegou o dia que muita gente estava esperando há muito tempo. Esta quinta-feira (12) é feriado de Nossa Senhora Aparecida, e muitos brasileiros estão aproveitando a folga para rever familiares, amigos, descansar, ou mesmo para ir até a praia. Neste sentido, uma dúvida fica no ar: vai chover neste feriadão?

A resposta para esta pergunta depende necessariamente do lugar onde você se encontra. Mas de antemão, é possível afirmar que a maior parte do país deverá registrar chuvas fortes no decorrer deste feriadão. Assim, para muita gente, a única solução é adiar aquela praia com amigos e familiares.

A previsão para o feriadão

De acordo com o Climatempo, uma frente fria que chegou ao Sul no meio da semana está avançando em direção ao Sudeste neste momento. A expectativa é que se aproxime do estado de São Paulo no decorrer deste feriado. Mas isso não significa que o Sul esta livre de chuvas. Nuvens carregadas seguem estacionadas por lá.

Para além delas, uma baixa pressão atmosférica e os ventos quentes que estão vindo do Norte do país também devem colaborar para um cenário perfeito de formação de áreas de chuva muito forte.

Abaixo, você pode conferir o detalhamento da previsão do tempo para este feriado de Nossa Senhora Aparecida em todas as regiões do país.

Nordeste

No Nordeste, vai dar praia na grande maioria dos estados. Há, neste momento, uma nítida ausência de nebulosidade na região. A única exceção é mesmo o centro-sul do estado do Maranhão, que deverá registrar algumas pancadas de chuva durante o dia.

O calor, no entanto, está mais concentrado em áreas distantes do litoral, como no interior da Bahia, além dos estados do Piauí e Ceará. Na faixa litorânea, vai dar praia, mas com temperaturas mais amenas. Nada de calorão.



Sudeste

No Sudeste, não há previsão de chuvas fortes por agora, mas a já citada frente fria que está chegando do Sul está se aproximando dos estados sudestinos. Destaque para o frio que vai fazer nas faixas oeste e sul do estado de São Paulo, onde os termômetros podem chegar a 19º.

Por outro lado, para esta quinta-feira (12), o tempo ainda estará seco e muito quente no interior dos estados de Minas Gerais e São Paulo, que podem registrar termômetros a 40º. Nos próximos dias, as chuvas do feriadão deverão se concentrar em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.

Sul

No Sul, a situação ainda não é das mais fáceis. A previsão para esta quinta-feira (12) é de novos temporais, com possibilidades reais de fortes rajadas de vento, além de chuva de granizo sobretudo no estado do Rio Grande do Sul. Vai fazer muito frio nos três estados da região, com máximas de 20º.

O acumulado de chuvas para a região ainda preocupa porque pode indicar riscos de novos alagamentos em praticamente todo o Rio Grande do Sul, trechos de Santa Catarina e o extremo-sul do Paraná.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a nebulosidade maior desta quinta-feira (12) deve se concentrar nos estados do Mato Grosso e de Goiás. Mas o fato é que o calor não deve dar trégua nos três estados da região. A expectativa é de que a temperatura se mantenha na casa dos 40º.

A única exceção é o extremo-sul do Mato Grosso do Sul, que deverá contar com temperaturas mais amenas no decorrer deste feriadão, segundo as informações mais detalhadas e mais recentes do Climatempo.

Norte

No Norte, as nuvens mais carregadas estão registradas neste momento na faixa mais a oeste da região. De todo modo, as temperaturas se mantém muito altas na casa dos 40º, sobretudo nos estados do Tocantins, Pará, Amapá, Acre e Amazonas.

Para o feriadão, as chuvas devem ser registradas na faixa Oeste do Amazonas, região que está precisando desta chuva para tentar amenizar os efeitos da grande seca que atinge o estado.