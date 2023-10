Vai faltar combustíveis no Brasil? Entenda

A garantia do governo

Nesta quarta-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou qualquer preocupação com a escassez de combustíveis no Brasil. Ele ressaltou que a Petrobras tem sido responsável por garantir o abastecimento constante de combustível no país.

O Ministério de Minas e Energia, em colaboração com a Petrobras, está comprometido em manter a qualidade e a disponibilidade dos combustíveis. A tranquilidade de Silveira traz algum alívio em meio à escalada da tensão no Oriente Médio.

Perspectiva Petrobras

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, também opinou sobre a situação, afirmando que a guerra não é a única culpada pela recente alta nos preços internacionais dos combustíveis. De acordo com Prates, embora as flutuações de preços sejam esperadas durante os momentos de conflito, o recente aumento dos preços do petróleo é impulsionado principalmente por fatores inflacionários estruturais.

Ele comparou a situação com conflitos anteriores, como a invasão do Kuwait pelo Iraque, que causou picos temporários de preços seguidos de um retorno à normalidade. Prates indicou que a Petrobras continuará monitorando a situação de perto, considerando a tendência de alta pré-existente nos preços do petróleo.

O impacto nos preços dos combustíveis no Brasil

Embora o governo e a Petrobras continuem confiantes sobre a disponibilidade de combustível no Brasil, há preocupações com possíveis aumentos de preços. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) tem destacado uma diferença significativa de preços entre o mercado brasileiro e os preços internacionais.

A diferença atual do preço do diesel é de 15%, equivalente a R$ 0,65, enquanto a gasolina tem uma diferença menor, de 2%, ou R$ 0,05. Essas lacunas podem levar a novos aumentos de preços no mercado brasileiro de combustíveis.

O papel da Petrobras

A Petrobras tem papel crucial na determinação dos preços dos combustíveis no Brasil. Como estatal de petróleo, controla a maior parte do mercado de combustíveis e tem impacto direto nos preços. A empresa opera refinarias que produzem diesel, gasolina e outros combustíveis.

Os preços fixados pela Petrobras são influenciados por diversos fatores, incluindo preços internacionais do petróleo, câmbio, impostos e custos de produção.

Dinâmica da Oferta e Demanda

Para entender o potencial impacto do conflito sobre a disponibilidade de combustíveis no Brasil, é essencial considerar a dinâmica de oferta e demanda. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo da América Latina e possui uma diversificada cadeia de abastecimento de combustíveis.

O país produz uma parcela significativa de seu combustível internamente, reduzindo sua dependência de importações. Esta capacidade de produção doméstica fornece alguma resiliência contra potenciais interrupções nas cadeias de abastecimento globais.

Riscos Geopolíticos

Os riscos geopolíticos desempenham um papel significativo nos mercados de combustíveis, especialmente em tempos de conflito. A instabilidade no Oriente Médio historicamente afetou os preços do petróleo e os mercados globais de combustíveis.

Qualquer escalada do conflito entre Israel e o Hamas poderia ter implicações mais amplas para a oferta e demanda globais de petróleo. Embora o Brasil possa ser menos diretamente afetado devido à sua capacidade de produção doméstica, ele não está imune ao impacto geral nos mercados globais de combustíveis.

Fatores atenuantes

Vários fatores mitigam o potencial impacto do conflito no mercado brasileiro de combustíveis. Primeiro, o Brasil estabeleceu reservas estratégicas de combustível para garantir a estabilidade no abastecimento. Essas reservas podem ser aproveitadas em momentos de crise ou ruptura.

Em segundo lugar, o governo implementou medidas para incentivar a produção interna de combustíveis e reduzir a dependência das importações. Essa diversificação das fontes de suprimento oferece proteção adicional contra choques externos.

Por fim, a Petrobras vem monitorando e gerenciando ativamente a situação para mitigar eventuais riscos à disponibilidade de combustíveis.

Ademais, embora a guerra entre Israel e o Hamas tenha levantado preocupações sobre o mercado global de petróleo, o Brasil parece bem preparado para lidar com eventuais interrupções. A garantia do governo, a abordagem proativa da Petrobras e a diversificada cadeia de abastecimento de combustíveis do país contribuem para a resiliência geral do mercado brasileiro de combustíveis.

Embora os aumentos de preços possam ocorrer devido a fatores inflacionários estruturais existentes, não há risco imediato de escassez de combustível no Brasil. O conflito em curso serve como um lembrete da interconexão dos mercados globais de combustíveis e da importância de medidas proativas para garantir a estabilidade.