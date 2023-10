Vai fazer o concurso da Polícia Civil? Veja ESTA novidade e prepare-se!

Pessoas que buscam realizar concurso da Polícia Civil precisam se atentar nas novidades que envolvem os editais. Pois bem, o avanço do certame é um indicativo que o edital será liberado em breve ou não.

Trata-se do concurso da Polícia Civil de Pernambuco.

Sobre o concurso da Polícia Civil

Uma notícia empolgante surgiu no cenário dos concursos em Pernambuco! O termo de referência para a contratação do renomado Instituto AOCP como banca organizadora dos concursos da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros (CBM) foi divulgado.

Mas a empolgação não para por aí: há indícios de que o mesmo instituto pode ser o responsável pelo tão aguardado concurso da Polícia Civil (PC) do estado.

Embora a Secretaria de Administração (SAD) já tenha escolhido a empresa que conduzirá o certame da Polícia Civil, a identidade da banca ainda é mantida em segredo.

A expectativa é grande, e as notícias são promissoras. O edital do concurso da Polícia Civil de Pernambuco deve ser lançado em dezembro, com a realização das provas previstas para fevereiro.

Vagas concurso da Polícia Civil

Este concurso da Polícia Civil oferecerá um total de 415 vagas, abrindo oportunidades para cargos cruciais na segurança pública, incluindo Agente, Escrivão e Delegado.



Os requisitos variam para cada cargo, mas todos exigem candidatos qualificados e dedicados.

Para os cargos de Agente e Escrivão, é necessário possuir um diploma de curso de nível superior em qualquer área, bem como, no mínimo, a habilitação na categoria B da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Já para o cargo de Delegado, os requisitos incluem um diploma de bacharel em Direito, CNH categoria B e a comprovação de três anos de prática jurídica ou atividade policial.

As atribuições desses cargos são empolgantes e variadas, abrangendo desde a prática de atos de Polícia Judiciária até o cumprimento de mandados judiciais, custódia de presos, direção de veículos policiais, operação de equipamentos, manutenção de sigilo em investigações e muito mais.

O concurso da Polícia Civil de Pernambuco é uma oportunidade única para aqueles que desejam fazer a diferença na segurança pública do estado.

As expectativas estão altas, e a data de dezembro já está marcada no calendário dos concurseiros. Fique atento, estude com determinação e esteja pronto para essa emocionante jornada rumo a uma carreira na área de segurança e justiça.

Sobre os salários concurso da Polícia Civil

É importante destacar que todos os cargos em questão oferecem uma jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 40 horas semanais, com exceção das jornadas especiais em regime de plantão.

Nesses casos, a jornada é observada em um formato proporcional, com o limite de 1/3, o que significa uma hora de trabalho para cada três horas de descanso.

Além disso, as remunerações são bastante atrativas. O cargo de Delegado de Polícia oferece um vencimento de R$ 9.069,81, proporcionando uma compensação justa para as complexas responsabilidades que envolvem essa função crucial na aplicação da lei.

Para os cargos de Escrivão e Agente de Polícia, a remuneração é de R$ 3.276,42. Esses cargos desempenham um papel fundamental na prática de atos de Polícia Judiciária, no cumprimento de mandados judiciais e em diversas outras tarefas essenciais na manutenção da segurança pública.

Estas oportunidades nos concursos da Polícia Civil de Pernambuco não apenas representam uma chance de carreira promissora, mas também uma maneira de servir e contribuir para a segurança da comunidade. É uma combinação de desafio, responsabilidade e recompensa que pode atrair muitos candidatos determinados a fazer a diferença. Fique atento às atualizações e prepare-se para participar dessa emocionante jornada

Último concurso da PC

Em 2016, o último concurso da Polícia Civil de Pernambuco (PC PE) foi organizado pelo Cespe e trouxe uma oferta expressiva de 650 vagas, distribuídas entre os cargos de Delegado, Agente e Escrivão:

Agente de Polícia: Foram disponibilizadas 500 vagas, das quais 15 foram reservadas para candidatos com deficiência.

Delegado de Polícia: O concurso ofertou 100 vagas, sendo que 3 delas foram reservadas para candidatos com deficiência.

Escrivão de Polícia: Foram disponibilizadas 50 vagas, das quais 2 foram reservadas para candidatos com deficiência.

Em relação às taxas de inscrição, estas foram fixadas em R$ 200,00 para o cargo de Delegado e em R$ 160,00 para os cargos de Agente e Escrivão. Este concurso representou uma oportunidade valiosa para os candidatos que desejavam ingressar na Polícia Civil de Pernambuco, com um número considerável de vagas disponíveis e a chance de atuar em cargos fundamentais para a segurança pública do estado.