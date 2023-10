vai ter pagamento de 13º ainda este ano?

Na última sexta-feira, 29 de setembro, a Caixa Econômica Federal concluiu o pagamento da mais recente parcela do Bolsa Família, beneficiando um total de 21,47 milhões de famílias em todo o Brasil. Com o ano se aproximando do fim, muitos beneficiários já estão ansiosos para saber se há a possibilidade de receberem o tão aguardado 13º do Bolsa Família em 2023.

O décimo terceiro do Bolsa Família foi concedido somente uma vez, no ano de 2019, desde então, as famílias não contaram com essa renda adicional. Com a reformulação do Bolsa Família em 2023, que trouxe novos valores, benefícios adicionais e regras para o programa, a expectativa em torno do retorno do 13º salário para esse grupo de beneficiários voltou a ganhar destaque.

Décimo terceiro do Bolsa Família

Desde o início de seu mandato como Presidente, em janeiro deste ano, a equipe do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido alvo de diversos questionamentos sobre a possibilidade de pagamento do 13º do Bolsa Família. No entanto, as últimas declarações vindas do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) indicam que essa possibilidade foi descartada.

Os primeiros sinais de que o governo descartaria o pagamento do 13º do Bolsa Família surgiram ainda em março deste ano, durante coletivas de imprensa realizadas para explicar as mudanças no programa. Durante uma entrevista, a secretária de Avaliação, Gestão da Informação e do Cadastro Único do MDS, Letícia Bartholo, destacou que, de acordo com a visão do governo, não cabe o pagamento de um décimo terceiro aos beneficiários do Bolsa Família, uma vez que se trata de um programa assistencial.

“O programa, agora, tem um pagamento per capita muito superior ao que antes existia, ao Bolsa Família original e muito mais adequado e justo do que o que existia no Auxílio Brasil. Então, obviamente, não há previsão de pagamento de 13º porque o desenho proposto se adequa melhor às necessidades da população e ao desenho da proteção social não contributiva como complemento à renda do trabalho”, disse Bartholo.

Dessa forma, a possibilidade de os beneficiários do Bolsa Família receberem um 13º salário em 2023 parece ter sido definitivamente descartada pela equipe do Presidente Lula. A decisão tem gerado debates e opiniões divergentes entre parlamentares e a sociedade civil, uma vez que muitas famílias contavam com essa renda extra para o final do ano.

Cadastro no programa social



O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que visa aliviar a pobreza e a extrema pobreza. As famílias cadastradas e aprovadas recebem um auxílio financeiro mensal que pode fazer uma grande diferença em sua qualidade de vida.

A inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é um passo fundamental para que famílias de baixa renda tenham acesso ao Bolsa Família e a outros programas sociais no Brasil. Além do auxílio financeiro, o CadÚnico ajuda a identificar as necessidades das famílias em áreas como saúde, educação e habitação. Isso permite que o governo forneça serviços e assistência específica para as famílias cadastradas.

Para garantir que o Bolsa Família continue sendo uma fonte de apoio essencial, é fundamental que os beneficiários estejam cientes das condicionalidades e busquem informações oficiais. É possível esclarecer dúvidas sobre o programa nos canais do Ministério do Desenvolvimento Social.