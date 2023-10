Vai voltar ou não? Ministro do Trabalho faz COMUNICADO sobre o Imposto Sindical

O imposto sindical obrigatório, que por muitos anos foi uma fonte de financiamento para os sindicatos no Brasil, foi extinto pela reforma trabalhista aprovada pelo Congresso em 2017. Desde então, tem havido um debate acalorado sobre a possibilidade de sua volta. Recentemente, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou sobre o assunto durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, deixando claro que o imposto sindical não voltará. No entanto, ele ressaltou que o que está em debate é uma contribuição negocial aprovada em assembleia.

O fim do imposto sindical obrigatório

O imposto sindical obrigatório, também conhecido como “imposto sindical”, era uma contribuição compulsória descontada anualmente do salário dos trabalhadores. Equivalente a um dia de trabalho, esse imposto era uma importante fonte de financiamento para os sindicatos. No entanto, com a reforma trabalhista de 2017, essa contribuição se tornou opcional.

A reforma trabalhista trouxe mudanças significativas nas relações trabalhistas no Brasil, e uma delas foi a extinção do imposto sindical obrigatório. A partir de então, os trabalhadores passaram a ter a opção de contribuir ou não para os sindicatos.

A posição do ministro Luiz Marinho

Durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, deixou claro que o imposto sindical obrigatório não voltará. Segundo ele, “isso não está em debate”. O ministro reforçou que o imposto sindical acabou de vez e não haverá seu retorno.

No entanto, Luiz Marinho ressaltou que o que está em debate é a possibilidade de uma contribuição negocial, desde que seja aprovada em assembleia. Ou seja, os sindicatos poderão discutir e deliberar sobre uma contribuição a ser paga pelos trabalhadores, mas essa contribuição não será obrigatória.

Contribuição negocial aprovada em assembleia

A possibilidade de uma contribuição negocial aprovada em assembleia tem gerado discussões entre os sindicatos e os trabalhadores. Essa contribuição seria uma alternativa ao imposto sindical obrigatório e dependeria da deliberação e aprovação dos trabalhadores em assembleia.



Ao contrário do imposto sindical obrigatório, a contribuição negocial seria opcional e dependeria do consentimento dos trabalhadores. Dessa forma, os sindicatos teriam que prestar bons serviços e demonstrar seu valor para que os trabalhadores optassem por contribuir financeiramente.

A proposta de mudança na estrutura sindical

Além de falar sobre o imposto sindical, o ministro Luiz Marinho também mencionou que o governo deverá apresentar ao Congresso uma proposta de mudança na estrutura sindical. Essa proposta teria como objetivo estabelecer novos mecanismos de financiamento para os sindicatos patronais e de trabalhadores.

O ministro destacou que a proposta será para os dois lados, ou seja, tanto os sindicatos patronais quanto os sindicatos de trabalhadores terão novas formas de financiamento. A ideia é buscar alternativas viáveis e sustentáveis para manter o funcionamento dos sindicatos.

Diferentes visões sobre a contribuição sindical

O debate sobre a contribuição sindical tem despertado opiniões divergentes entre os parlamentares e representantes dos sindicatos. Enquanto alguns defendem a volta do imposto sindical obrigatório, outros acreditam que os sindicatos devem prestar bons serviços para que os trabalhadores queiram contribuir financeiramente.

A deputada Bia Kicis, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, enfatiza a importância dos sindicatos prestarem bons serviços para conquistar a confiança dos trabalhadores. Segundo ela, os sindicatos terão que provar seu valor para que os trabalhadores desejem pagar uma contribuição negocial.

Já o deputado Nikolas Ferreira destaca que o governo do ex-presidente Lula não tem interesse em trazer de volta o imposto sindical obrigatório. Ele ressalta que a discussão atual é sobre a possibilidade de uma contribuição negocial aprovada em assembleia.

Outros assuntos discutidos durante a audiência

Além do imposto sindical, outros assuntos foram discutidos durante a audiência pública na Câmara dos Deputados. O ministro Luiz Marinho reiterou suas críticas às regras de terceirização criadas em 2017, afirmando que a terceirização se tornou “irmã gêmea do trabalho escravo”.

Também foi mencionado o debate sobre o saque-aniversário do FGTS, que tem sido alvo de discussões recentes. O ministro afirmou que o governo pretende corrigir um erro na lei que impede os trabalhadores de sacarem todo o saldo do FGTS.

Outros deputados aproveitaram a audiência para apresentar suas demandas ao ministro. O deputado Evair Vieira de Melo criticou a atuação de sindicatos no Espírito Santo e afirmou que enviará denúncias ao ministério. O deputado Kim Kataguiri questionou a autonomeação do ministro para um dos conselhos do Serviço Social do Comércio (Sesc).

Decisão caberá aos trabalhadores

A discussão sobre a volta do imposto sindical obrigatório tem gerado divergências entre os sindicatos, os trabalhadores e os parlamentares. Enquanto alguns defendem a necessidade de uma contribuição financeira obrigatória para manter o funcionamento dos sindicatos, outros acreditam que os sindicatos devem prestar bons serviços para conquistar a confiança dos trabalhadores.

O ministro Luiz Marinho deixou claro que o imposto sindical não voltará, mas ressaltou que está em debate a possibilidade de uma contribuição negocial aprovada em assembleia. Essa contribuição seria opcional e dependeria do consentimento dos trabalhadores.

A proposta de mudança na estrutura sindical, apresentada pelo governo, busca encontrar novos mecanismos de financiamento para os sindicatos patronais e de trabalhadores. A ideia é estabelecer formas viáveis e sustentáveis para manter o funcionamento dos sindicatos.

Em meio a essas discussões, é importante que os sindicatos sejam transparentes e prestem bons serviços para conquistar a confiança dos trabalhadores. A contribuição negocial poderá ser uma alternativa para financiar os sindicatos, desde que aprovada em assembleia.

No final das contas, a decisão sobre a contribuição sindical caberá aos trabalhadores, que terão a liberdade de escolher se desejam contribuir financeiramente para os sindicatos ou não. O importante é que essa decisão seja tomada de forma consciente e informada, levando em consideração a importância do sindicato na defesa dos direitos trabalhistas.