Vale-gás em DEZEMBRO será PAGO para quem mora SOZINHO?

O programa de distribuição de recursos do vale-gás está sendo concedido neste mês de outubro. Entretanto, com tantas mudanças, as famílias individuais estão indagando sobre a possibilidade de serem contempladas com esse auxílio no mês de dezembro.

No contexto brasileiro, o governo disponibiliza diversos auxílios financeiros destinados à população que se encontra em situação de pobreza e extrema pobreza. Esses benefícios são fornecidos por meio de programas de transferência de recursos e assistência social, exemplificados pelo Bolsa Família e pelo vale-gás. Para acessar a maioria dos benefícios sociais, é fundamental que os cidadãos estejam devidamente registrados e mantenham seus dados atualizados no CadÚnico.

Dezembro terá mudanças com relação às famílias unipessoais em se tratando do vale-gás?

O vale-gás, também conhecido como auxílio-gás, é um programa de distribuição de recursos que foi introduzido pela primeira vez em 2001 pelo Governo Federal brasileiro. Na época, o programa tinha como objetivo atender os beneficiários da rede de proteção social. Posteriormente, durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o benefício passou a ser concedido em conjunto com o Bolsa Família.

No mês de outubro, o vale-gás está sendo disponibilizado para famílias de baixa renda. No entanto, indivíduos que vivem sozinhos, ou seja, aqueles que formam núcleos unipessoais, estão questionando se no mês de dezembro também terão direito a esse benefício.

O benefício será pago para os brasileiros que moram sozinhos?

O auxílio-gás é concedido a cada dois meses para as famílias de baixa renda, fornecendo o valor integral correspondente ao preço nacional do botijão de gás de cozinha de 13 kg. Em outubro, os beneficiários tiveram direito a receber R$ 106, e esse benefício foi pago em conjunto com o Bolsa Família.

É importante notar que as famílias unipessoais não são o foco principal do Governo Federal quando se trata de programas sociais. No entanto, elas não são excluídas da lista de beneficiários.

Houve uma mudança recente que estabeleceu um limite para a participação dessas unidades familiares compostas por apenas uma pessoa nos programas sociais. Dessa forma, cada município só pode oferecer um número determinado de benefícios para famílias individuais.



Cronograma de pagamento em outubro do Bolsa Família e vale-gás

O cronograma de pagamento do vale-gás e do Bolsa Família em outubro é conduzido pela Caixa Econômica Federal, que costuma depositar os valores nos últimos dez dias do mês. Neste mês, os valores relacionados aos programas de distribuição de renda estão sendo concedidos nas seguintes datas, de acordo com o dígito final do NIS (Número de Inscrição Social) dos beneficiários:

Caso o NIS final seja 1: 18/out;

Caso o NIS final seja 2: 19/out;

Se o NIS final for 3: 20/out;

Se NIS final 4 for: 23/out;

Caso o NIS final seja 5: 24/out;

Caso o NIS final seja 6: 25/out;

Se NIS final for7: 26/out;

Se NIS final for 8: 27/out;

Caso o NIS final seja 9: 30/out;

Caso o NIS final seja 0: 31/out.

E o calendário do mês de novembro? Já foi divulgado?

Sim! O calendário do mês de novembro já foi divulgado pelo governo e continua seguindo o último dígito no NIS conforme pode ser visto abaixo:

O final do NIS sendo 1: data de pagamento será no dia 17;

O final do NIS sendo 2: data de pagamento será no dia 20;

Já o final do NIS sendo 3: data de pagamento será no dia 21;

Já o final do NIS sendo 4: data de pagamento será no dia 22;

O final do NIS sendo 5: data de pagamento será no dia 23;

O final do NIS sendo 6: data de pagamento será no dia 24;

Já o final do NIS sendo 7: data de pagamento será no dia 27;

Já o final do NIS sendo 8: data de pagamento será no dia 28;

O final do NIS sendo 9: data de pagamento será no dia 29;

O final do NIS sendo 0: data de pagamento será no dia 30.