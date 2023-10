Os beneficiários do Bolsa Família têm razões para comemorar, graças à aprovação de um valor extra pelo governo. Essa adição aos benefícios regulares traz um alívio financeiro adicional às famílias que dependem do programa. Entenda como essa novidade pode contribuir para ampliar a renda das famílias inscritas no Bolsa Família.

Valor extra? Confira mudanças significativas no Bolsa Família

O ano de 2023 trouxe mudanças significativas no programa Bolsa Família. Em suma, entre as alterações mais impactantes, destaca-se o aumento do valor base para R$ 600,00, juntamente com a inclusão de benefícios extras destinados a crianças e gestantes.

Desse modo, agora, a atenção se volta para o valor adicional, conhecido como Auxílio-gás, oferecido aos cidadãos inscritos no programa social e também no Cadastro Único.

O valor extra do auxílio-gás e as datas de pagamento

O valor extra, conhecido como Auxílio-gás, corresponde à média nacional do preço de um botijão de gás tradicional de 13 kg. Para os beneficiários do Bolsa Família, esse é um recurso valioso que contribui para o orçamento doméstico.

As datas de pagamento seguem o mesmo calendário do Bolsa Família e variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

NIS final 1: pagamento previsto para 18 de outubro;

NIS final 2: pagamento previsto para 19 de outubro;

NIS final 3: pagamento previsto para 20 de outubro;

NIS final 4: pagamento previsto para 23 de outubro;

NIS final 5: pagamento previsto para 24 de outubro;

NIS final 6: pagamento previsto para 25 de outubro;

NIS final 7: pagamento previsto para 26 de outubro;

NIS final 8: pagamento previsto para 27 de outubro;

NIS final 9: pagamento previsto para 30 de outubro;

NIS final 0: pagamento previsto para 31 de outubro.

Como solicitar o auxílio-gás para ampliar sua renda com o Bolsa Família



Para ampliar a renda familiar com o Auxílio-gás, é importante entender como solicitá-lo. Este benefício destina-se a todos os cidadãos inscritos no programa Bolsa Família e tem como objetivo assegurar que as famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso a um botijão de gás para cozinhar em casa.

Formas de solicitação

Para iniciar o processo de solicitação, visite uma agência do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Deste modo, poderá obter informações sobre as condições e requisitos para receber o auxílio-gás.

Solicitação conjunta com o Bolsa Família

Uma vez feita a solicitação, o auxílio-gás será concedido em conjunto com o pagamento regular do Bolsa Família, garantindo um apoio financeiro adicional a cada dois meses. O auxílio-gás tem um valor fixo de R$ 110 a cada dois meses, representando uma ajuda substancial para as despesas domésticas com o gás de cozinha.

Além disso, os beneficiários podem receber o Auxílio-gás diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, simplificando ainda mais o processo de acesso a esse benefício. Em geral, é preciso manter o seu CadÚnico atualizado para garantir a elegibilidade dos benefícios assistenciais.

Um importante suporte financeiro às famílias

Com a adição do Auxílio-gás, o Bolsa Família busca proporcionar um suporte extra às famílias em necessidade, garantindo que as despesas essenciais, como o gás de cozinha, possam ser atendidas de maneira mais eficaz.

De modo geral, essa iniciativa do governo visa melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das famílias inscritas no programa, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e o combate à pobreza.

Cuidado com golpes que envolvem o programa

Se alguém prometer benefícios extraordinários em troca de taxas ou informações pessoais, esteja ciente de que isso pode ser um golpe. Além disso, não clique em links suspeitos, pois eles podem conter malware ou direcionar você para sites falsos.

Por fim, se você suspeitar de atividades fraudulentas ou receber ofertas suspeitas, denuncie imediatamente às autoridades competentes. Desse modo, busque o atendimento oficial da Caixa para tirar dúvidas.